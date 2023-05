Pari e Dispari/ Commedia italiana del 1978 oggi 20 maggio su Rete 4

Pari e Dispari, film di Rete 4 diretto da Sergio Corbucci

Oggi, sabato 20 maggio, in prima serata a partire dalle ore 21,25 su Rete 4, andrà in onda la commedia d’azione Pari e Dispari. Si tratta di un film italiano del 1978, diretto dal regista e sceneggiatore Sergio Corbucci e che vede come protagonisti nel cast principale la mitica coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill. Tra i vari attori, vi sono anche Marisa Laurito e Luciano Catenacci. Le musiche che fanno parte della colonna sonora della pellicola sono opera degli Oliver Onions, il duo che ha accompagnato molti film dei due attori.

Il soggetto della commedia d’azione Pari e Dispari è opera di Bruno Corbucci (fratello di Sergio) e Mario Amedola, grandi commediografi del cinema italiano. Il film Pari e Dispari, che prevede una durata di tempo complessiva di 114 minuti, è stato prodotto tra Italia e Stati Uniti d’America dalle case di produzione Derby Cinematografica srl ed Elpico SA, e distribuito in italiano da C.I.D.I.F. La scenografia della pellicola d’azione e commedia Pari e Dispari è stata curata da Marco Dentici.

Pari e Dispari, la trama del film

Il guardiamarina Johnny Firpo (Terence Hill) deve individuare e far arrestare una banda di allibratori malavitosi, il cui boss si chiama Paragoulis, detto “il Greco” (Luciano Catenacci), molto noto per la sua abilità come giocatore di poker. Johnny ha un fratellastro di nome Charlie Firpo (Bud Spencer), camionista ed ex giocatore di poker ormai pentito e amico di Suor Susanna (Marisa Laurito): quale migliore occasione per incontrarlo e farsi aiutare, vista la sua competenza? Johnny si fingerà autostoppista per agganciare Charlie, ma il carattere burbero di quest’ultimo non gli consentirà di entrare in confidenza e non riuscirà così a introdurre gli argomenti parentela e indagine in corso. Johnny decide così di rubargli il camion per attirare la sua attenzione.

Dopo tante scaramucce i due fratelli si ritrovano in uno “sfasciodromo” e partecipano entrambi a una gara di automobilismo speronandosi a vicenda, con Charlie determinato a riprendersi il camion. A questo punto, Johnny gli rivela la sua identità e lo porta dal vecchio padre, che Charlie non vedeva da tempo e, d’accordo con l’anziano, lo ingannano per convincerlo a tornare a giocare: la scusa è un intervento agli occhi a cui il padre deve sottoporsi perché diventato ormai cieco, e le vincite eventualmente incassate da Charlie servirebbero a ridargli la vista. La bugia funziona e Charlie torna a giocare, cominciando a vincere cifre considerevoli sui tavoli da gioco del Greco. Charlie però scoprirà presto di essere stato preso in giro da una lettera di Suor Susanna e le cose si complicano…











