Pari e Dispari/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Pari e Dispari, film di Rete 4 diretto da Sergio Corbucci

Pari e Dispari va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, sabato 23 aprile, a partire dalle ore 21:25. Una storica pellicola italiana di genere commedia prodotta nel 1978 dalla Derby Cinematografica mentre la distribuzione nelle sale e nel settore dell’home mi è stata curata dalla CIDIF.

La regia è di Sergio Corbucci con soggetto e sceneggiatura scritti da Bruno Corbucci in collaborazione con lo stesso regista e con Mario Amendola e Sabatino Ciuffini. Le musiche della colonna sonora sono state realizzate da Guido e Maurizio De Angelis mentre il montaggio e è stato eseguito da Eugenio Alabiso e Amedeo Salfa. Nel cast oltre i principali protagonisti Bud Spencer e Terence Hill ci sono anche Luciano Catenacci, Maurisa Laurito, Salvatore Borgese, Kim McKay, Jerry Lester e Woody Woodbury.

Pari e Dispari, la trama del film: una guardia marina

Soffermiamoci sulla trama di Pari e Dispari. Johnny è un guardia marina a cui viene affidato l’incarico di occuparsi del sistema di scommesse clandestine che vengono gestite nella zona di Miami in Florida da un potente uomo d’affari che tutti conoscono con il nome di Paragoulis detto il Greco. Purtroppo Johnny non conosce per nulla le dinamiche del mondo del gioco d’azzardo per cui decide di incontrare e finalmente condividere un pezzo di vita con il suo fratellastro Charlie, che era un ex giocatore d’azzardo ormai diventato camionista in giro per gli Stati d’America con il suo camion. Johnny irrompe nella vita di Charlie facendola diventare un vero incubo partendo dal suo piano che prevedeva il furto del camion da parte di alcuni uomini del Greco in maniera tale da indurre lo stesso Charlie nel dargli una mano.

Inoltre la grande idea di Johnny è di far incontrare suo fratello con loro padre facendogli credere che nel frattempo è andato in rovina e che soprattutto ha perso la vista. Inoltre, i due dovrebbero aiutarlo nel trovare i soldi necessari per permettergli di sottoporsi ad un intervento chirurgico molto costoso. Per fare questo, Johnny chiede al suo fratello di insegnargli tutti i trucchi del mondo del poker e non solo. Inoltre, mettono in essere un sistema che permette loro di scommettere su vari eventi per ottenere i soldi necessari ma sul più bello, Johnny scappa e raggiunge la barca del Greco per giocare una partita a poker con lui. Naturalmente il suo intento è quello di far arrestare tutti i vari componenti del sistema ma Charlie non appena si imbatte del padre, scoprendo che si trattava di una messa in scena, decide di raggiungere la barca del Greco per una scazzottata finale. Alla fine la loro famiglia si ricongiungerà e soprattutto Charlie verrà ricompensato per il suo prezioso aiuto dato alle forze dell’ordine degli Stati Uniti d’America, con un bellissimo camion nuovo di zecca.

Il video del trailer “Pari e Dispari”













