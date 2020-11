Pari e dispari/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi, 22 novembre)

Pari e dispari va in onda su Rete 4 nel prime time di oggi, 22 novembre 2020, con inizio alle ore 21,25. Diretto dal grande Sergio Corbucci, ‘Pari e dispari’ è una commedia divertente come allora si produceva, con poche concessioni alla noia e tanti momenti esilaranti, d’altronde Corbucci era una abile regista già nel bianco e nero, al fianco di Totò e di tanti attori di quel cinema. Come dimenticare, proprio con Totò, ‘Il monaco di Monza (1963)’, ‘Lo smemorato di Collegno (1962)’, ‘I due marescialli (1961)’, film immortali nella storia del cinema e, successivamente Corbucci fu al fianco di Little Tony nel 68 con ‘Zum Zum Zum – La canzone che mi passa per la testa’, di Paolo Villaggio con ‘Il signor Robinson, mostruosa storia d’amore e d’avventure’, nel 1976, di Alberto Sordi nel 1985 con il mitico ‘Sono un fenomeno paranormale’, un regista indimenticabile.

Per ciò che riguarda la coppia protagonista, Bud Spencer e Terence Hill, ‘Pari e dispari’ uscì negli anni nei quali i due attori già iniziarono a lavorare in solitaria, Bud Spencer l’anno prima usciva da solo al cinema con ‘Lo chiamavano Bulldozer’, l’anno successivo ancora solo con ‘Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre’, Terence Hill aveva da poco girato assieme a Gene Hackman ‘La bandera – Marcia o muori’ ed in seguito, ancora solo, ‘Org’ un film particolare che meriterebbe una reinassance nel filone d’essai. In ‘Pari e dispari’ incontriamo anche Marisa Laurito, la grande artista partenopea, qui esplosiva e simpaticissima, vulcanica, e Luciano Catenacci, partner di tanti in tanti film di successo.

Pari e dispari, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Pari e dispari. Johnny Firpo è una guardiamarina con il compito di sgominare una banda di malviventi diretti da un bieco personaggio, ‘Il Greco’. Sono allibratori, quindi esperti nel ramo clandestino del gioco d’azzardo, nel nostro caso il poker, filone della malavita dove girano diversi bigliettoni di grossa taglia, valigette attorno ai tavoli da gioco per i giocatori, ma, soprattutto, gli scommettitori. Il problema che la gente de ‘Il Greco’ gioca sporco, illegali e minacciosi, mafiosi per certi aspetti, e Johnny Firpo questo non lo tollera.

Johnny ha bisogno di una spalla esperta nel poker e chiede a Charlie di aiutarlo, imbrogliandolo un po’ spacciandosi per un fratellastro di cui non sapeva l’esistenza. Charlie accetta e da bravo ex giocatore professionista di poker inizia a farsi vedere dagli allibratori attorno ai tavoli, giusto per iniziare un gioco di bluff e intriganti trappole che, ovviamente, finiranno a scazzottate e padellate in faccia.

