Paride, chi è il marito di Diana Puddu vincitrice di The Voice Senior 2024/ “Mi ha iscritto a sorpresa…”

Paride, chi è il marito di Diana Puddu: la condivisa passione per la musica

Diana Puddu è la vincitrice di The Voice Senior 2024 e, dopo il trionfo nel talent show di Rai1, si racconterà oggi pomeriggio nel salotto de La volta buona, ospite di Caterina Balivo. La cantante, 61enne originaria della Sardegna e di professione casalinga, ha conquistato tutti con la sua voce e con la sua storia personale, legata ad un passione per la musica che l’ha poi portata a trionfare. Al suo fianco, nel corso della sua avventura tv ma anche nella vita, c’è sempre stato l’amato marito Paride.

Anche lui musicista, assieme alla moglie fa parte di un trio che fa musica per divertimento, nel corso delle estati, in Sardegna. “Siamo i I new Karalis e ci esibiamo in Sardegna, nelle feste, nelle serate in piazza d’estate. In inverno mi occupo della casa e accudisco marito e figlio“, ha raccontato Diana in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, dopo la vittoria nel programma.

Diana Puddu sul marito Paride: “Mi ha iscritto a sorpresa a The Voice Senior 2024“

Diana Puddu, nel corso dell’intervista, ha parlato delle sue origini e della sua meravigliosa famiglia, formata dal marito Paride e dal figlio Corrado: “Sono stati la mia roccia. Mi hanno sempre sostenuto, incoraggiata. Se sto vivendo tutto questo, è grazie a mio marito che mi ha iscritto a sorpresa al talent. Il 20 febbraio ho compiuto 61 anni e il 23 sono comparsa la prima volta in televisione. È stato il più bel regalo di compleanno“.

Artefice della sua partecipazione è stato dunque Paride che, nel corso di tutta l’edizione di The Voice Senior 2024, ha sempre supportato ed incoraggiato la moglie raccontando: “Mi sono innamorato della sua voce e poi scoprii che non aveva mai fatto scuola di canto, niente di tutto questo, ha questa cosa di non mettersi mai in mostra. Non è consapevole della sua voce, lei dice ‘grazie’ con la sua umiltà, canta perché ama cantare“.

