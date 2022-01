Paride Mazzotta, nuovo fidanzato Paola Caruso/ Chi è? Cena romantica in spiaggia e…

CHI È PARIDE MAZZOTTA?

Paola Caruso, la 36enne diventata una habituée dei salotti televisivi Mediaset da qualche tempo ha una nuova fiamma: scopriamo chi è e come si sono conosciuti. Dopo essere stata fidanzata col figlio di Paolo Bonolis ed essersi lasciata successivamente col pugile Dario Socci, Paola Caruso pare aver trovato un nuovo amore: dei rumors a dire la verità risalgono allo scorso autunno quando si mormorava che l’ex “Bonas” degli show di Bonolis e già concorrente del Grande Fratello VIP avesse cominciato a frequentarsi con un non meglio precisato personaggio del mondo della politica. E negli ultimi tempi alle parole sono seguiti i fatti dato che la diretta interessata è comparsa in alcuni scatti social assieme a Paride Mazzotta, politico pugliese con cui pare abbia trascorso le recenti vacanze natalizie, con tanto di viaggio in una meta esclusiva. Ma chi è Paride Mazzotta, politico salentino di cui tuttavia il grande pubblico non sa molto e conosciuto soprattutto per la sua attività sul territorio in Puglia e di cui al momento non sono noti molti dettagli sulle circostanze che l’hanno portato a conoscere la showgirl?

PARIDE MAZZOTTA, NUOVO FIDANZATO DI PAOLA CARUSO: ECCO CHI E’

Dopo che a Paola Caruso sono stati attribuiti diversi flirt e amori negli ultimi anni, alcuni dei quali non confermati o comunque su cui è calato il silenzio del gossip, pare sia stato Paride Mazzotta a rimpiazzare il pugile campano Socci nel cuore della 36enne catanzarese. Galeotti sono state alcune foto che l’hanno ritratta assieme all’uomo classe 1989, dunque un po’ più giovane di lei: Mazzotta è un politico pugliese che milita nelle fila di Forza Italia, nato a San Cesario di Lecce 32 anni fa. Ma cos’altro sappiamo di lui e del suo passato? A proposito di Mazzotta, le cronache di gossip riportano che il diretto interessato, dopo aver conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università del Salento, si è lanciato in politica ricoprendo incarichi a vario titolo nel distaccamento regionale del partito di Silvio Berlusconi. Di lui sappiamo che è stato consigliere a livello locale in quota forzista fino a settembre e che ha un profilo Instagram discretamente seguito con alcune migliaia di follower anche se l’account è rigorosamente privato e si possono dedurre alcuni particolari della sua love story con la Caruso dall’attività social di quest’ultima.

Infatti, come accennato, a dicembre Paola Caruso e Paride Mazzotta sono stati protagonisti di una vacanza deluxe in quel delle Maldive, con tanto di romantica cenetta documentata su Instagram: la location era un esclusivo resort locale in cui la nuova coppia si è concessa una fuga dal quotidiano e anche qualche giorno di relax. “Romantic dinner on the beach” ha scritto in inglese la Caruso nel post che vede lei e il suo compagno a cena in spiaggia su un tavolo circondato da un cuore illuminato. Insomma, una dichiarazione d’amore con tutti i crismi e un chiaro messaggio ai follower, a cui tuttavia non hanno fatto seguito altri scatti anche perché Paola, in attesa del ritorno in tv, si dedica soprattutto al suo piccolo Michele, il bambino avuto dall’ex fidanzato Francesco Caserta e comparso nei recenti scatti di Natale della showgirl.

