Parigi, 56enne schiacciato volontariamente da pullman/ Folle gesto dopo tamponamento

Morire schiacciati da un pullman a Parigi, ma non per un incidente accidentale, bensì a seguito di un gesto intenzionale. E’ questo quanto capitato ad un automobilista nella giornata di ieri, martedì 28 maggio. La vittima si trovava a bordo del suo mezzo nei pressi del Lungosenna, nel pieno centro della capitale francese, quando, all’altezza del celebre museo Louvre, nel settimo arrondissement, la sua auto è stata urtata da un pullman turistico. Non si è trattato di uno scontro violento, ma di un “appoggio” leggero, fatto sta che i due guidatori sono scesi dai propri mezzi per constatare il danno. Come riferisce Fanpage, non si sa bene cosa sia successo, ma i due hanno iniziato a discutere in maniera animata, e in breve tempo la lite è degenerata e dalle parole si è passati ai fatti sotto gli occhi increduli delle persone a bordo del pullman turistico. Preso dalla follia, l’autista del mezzo pesante sarebbe quindi risalito a bordo del suo bus, avrebbe ingranato la marcia, e avrebbe letteralmente schiacciato l’autista dell’auto contro un altro bus.

PARIGI, AUTOMOBILISTA LITIGA CON AUTISTA DI UN PULLMAN

Una scena scioccante, vista da numerosi testimoni, non soltanto dagli increduli passeggeri del bus. L’uomo schiacciato, un cinquantaseienne francese, è morto praticamente sul colpo, e gli arrivi dei medici e delle forze dell’ordine a nulla sono valsi: troppo gravi le ferite riportate durante lo schiacciamento fra i due mezzi pesanti. L’autista del bus che si è reso protagonista del gesto, un uomo di quarantasei anni, è stato immediatamente fermato dopo l’accaduto e sottoposto all’alcol test da parte delle forze dell’ordine, risultato poi negativo, di conseguenza il guidatore era perfettamente “lucido” mentre investiva il poveretto. Sul caso è stata aperta un’inchiesta affidata alla procura di Parigi, e nel contempo è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima. Le Parisien, descrivendo l’incidente, scrive: «si vede chiaramente la vittima, schiacciata come un sandwich, tra i due bus».

