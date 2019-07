PARIGI A TUTTI I COSTI/ Su Rai 1 il film di e con Reem Kherici (oggi, 15 luglio 2019)

Parigi a tutti i costi è il film che andrà in onda in prima serata su Rai 1 oggi 15 luglio 2019 alle ore 21.15. Pellicola francese prodotta e realizzata dalla regista francese, ma di origini italo-tunisine, Reem Kherici, nel 2013, vede un cast composto dalla stessa Reem Kherici nella parte della protagonista Maya. Stéphane Rousseau ha il ruolo di Nicolas, Philippe Lacheau è Firmin, Tarek Boudali è Tarek, Joséphine Drai ha il ruolo di Marine, Shirley Bousquet è Emma, Salim Kechiouche ha la parte di Mehdi e Cécile Cassel ha il ruolo di Alexendra.

PARIGI A TUTTI I COSTI, LA TRAMA DEL FILM

Maya è una ragazza francese di origine marocchina che vive e lavora ormai da vent’anni a Parigi e si è affermata come stilista di alta moda, lavorando per gli atelier più importanti e riuscendo a imporsi nella maison Ritz come una delle creative di punta. La sua vita però è destinata a cambiare completamente dopo una serata in discoteca, in cui la polizia scopre che il suo permesso di soggiorno è scaduto ormai da molti mesi. Una dimenticanza che costa a Maya l’espulsione e il rimpatrio in Marocco, dove in attesa di risolvere i suoi problemi e cercare di essere riammessa in Francia, deve trovare rifugio nella sua famiglia a Marrakech. Dopo un rocambolesco viaggio per tonare a casa, Maya deve innanzitutto fronteggiare le critiche dei suoi familiari, che la rimproverano di essere stata assente e non aver fatto avere sue notizie per molti anni. Quindi si scontrerà con le abitudini e le peculiarità della società marocchina, così diversa dalla Parigi dell’alta moda che è stata abituata a frequentare per due decenni. Tra difficoltà, equivoci e anche momenti di sconforto, Maya riuscirà però a imparare molto ricongiungendosi con le sue origini e soprattutto riuscirà a riannodare il filo dell’affetto con la sua famiglia che si era spezzato da tempo, pur continuando a cercare in tutti i modi di ricongiungersi con Parigi e con la vita che tanto sognava da quando era bambina.

