Parigi a tutti i costi/ Su Rai 3 il film con Stephane Rousseau (oggi, 26 giugno)

Parigi a tutti i costi va in onda oggi, sabato 26 giugno, a partire dalle ore 15:00 su Rai 3. Questa è una commedia romantica francese diretta da Reem Kherici. Una commedia incentrata sulle disavventure marocchine di una giovane donna troppo abituata alla sua vita da parigina trendy. Tutto sembra sorridere a Maya: stilista per una prestigiosa casa di alta moda parigina, è in corsa per il CDI che sogna, e ha deciso di battersi.

Di ritorno in macchina da una serata ubriaca, viene controllata da un poliziotto al quale si prende cura, tutta sorrisi e certissima che il suo fascino farà come sempre miracoli, carta d’identità e permesso di soggiorno. È lontana dall’immaginare le drammatiche conseguenze di questo piccolo gesto: la polizia scopre che il suo permesso di soggiorno è scaduto da più di un anno, ed ecco Maya espulsa nel suo natio Marocco, dove l’attende una famiglia con cui la convivenza non va essere facile.

Dovrà rinunciare al suo sogno parigino? Tra Bienvenue les Ch’tis e Gossip girls, la crociata di Maya nel nome del successo e della moda è scandita da avventure. Da gag all’altra, il suo percorso parigino incrocia quello di personaggi secondari interessanti. Quasi ognuno di loro corrisponde a un buon amico del jet set comico parigino: Stéphane Rousseau, Florence Floresti, Alex Lutz.

Parigi a tutti i costi, la trama del film

In Parigi a tutti i costi vediamo delle bellissime riprese della capitale francese in tutto il suo splendore di città di inspirazione e di riferimento per la moda. Nella pellicola fa da padrone il piacere di indossare scarpe e abiti di alta moda e si nota la cura nei minimi dettagli per i costumi di scena, che sono per la maggior parte capi di alta moda.

Al di là di una prima parte che ha “parigini” solo le sue scenografie, e assomiglia molto ad altre commedie di qualità più o meno buona sullo spietato mondo della moda (Le Diable s’habille en Prada, Love (e i suoi piccoli disastri), Fashion Victime). Questa è una specie di sitcom incentrata sulle disavventure marocchine di una giovane donna troppo abituata alla sua vita da principessa. Scalare una parete con i tacchi alti, camminare con i tacchi alti su strade dissestate, alcune incomprensioni e goffaggini in famiglia (peraltro meno complesse del Marocco a Louboutin): queste sono, per la maggior parte, le difficoltà di adattamento dei Maya. Se sei amante del genere, questo film potrebbe fare al caso tuo.

