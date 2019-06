Parigi a tutti i costi/ Video, su Rai 1 il film con Cecile Cassel (oggi, 18 giugno)

Parigi a tutti i costi è la proposta di Rai 1 per la sua prima serata di oggi, martedì 18 giugno 2019. Andrà in onda dalle 21.25 ed è diretta da Reem Kherici. La distribuzione risale al 2013 e coinvolte Francia e Belgio, mentre il genere è commedia. Nel cast sono presenti attori conosciuti ed altri rimasti in ombra per quanto riguarda il nostro Paese. In primo piano Cecile Cassel, interprete di Alexandra e figlia dell’attore francese Jean-Pierre Cassel nonché sorellastra del più rinomato attore e produttore Vincent Cassel, ex marito di Monica Bellucci. Al fianco di Cecile troviamo Philippe Lacheau, attore e sceneggiatore che in passato ha avuto una relazione con la regista. Quest’ultima tra l’altro è presente non solo come sceneggiatrice, ma anche come protagonista grazie al ruolo di Maya. Al suo fianco attori del calibro di Salim Kechiouche, Stephane Rousseau, Tarek Boudali, Shirley Bousquet e Josephine Drai.

Parigi a tutti i costi, la trama del film

La trama di Parigi a tutti i costi accende le luci sulla difficoltà di una giovane immigrata, che a causa di una disaventura si ritroverà a dover riabbracciare le sue origini marocchine. Maya Ben Latif vive infatti a Parigi da oltre vent’anni ed ha trovato una sua dimensione non solo con la popolazione francese, ma anche nel mondo del lavoro. Ha tutto ciò che una ragazza della sua età potrebbe desiderare: un grande fascino ed una carriera di successo come stilista nella maison Ritz. Una notte tuttavia verrà fermata dalla Polizia locale per un controllo e si scoprirà così che il suo permesso di soggiorno è ormai scaduto. Maya deve quindi fare ritorno a Marrackech, a distanza di nemmeno un giorno dalla triste realizzazione. Non essendo abituata ad usi e costumi della sua stessa patria natale, la ragazza avrà molte difficoltà ad integrarsi con i suoi connazionali. A tutto questo si aggiungerà anche il rimprovero costante della famiglia, che non sente da diversi anni. Sarà drammatico per Maya fare i conti con il Marocco, dopo essere stata abituata alle libertà ed ai lussi parigini. Nonostante questo shock iniziale, riuscirà tuttavia non solo a ritrovare le proprie radici, ma anche a riscoprire quale amore profondo la leghi alla sua famiglia.

Il trailer del film “Parigi a tutti i costi”





