Parigi a tutti i costi/ Video, su Rai 2 il film con Reem Kherichi (15 marzo)

Parigi a tutti i costi va in onda oggi, domenica 15 marzo, alle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di un film di produzione francese uscito nelle sale cinematografiche nel 2013. Il suo titolo originale è Paris a tout prix, quindi la sua traduzione in italiano è estremamente fedele. Il film Parigi a tutti i costi è una commedia francese la cui visione è raccomandata a un pubblico adulto e a ragazzi dai 13 anni d’età. Gli attori principali del film sono Reem Kherici, Cécil Cassel, Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Shirley Bousquet. Un cast molto giovane per un film che parla di amore, vita, lavoro e viaggio. Il film è diretto dalla stessa Reem Kherici, protagonista del film. Le musiche del film Parigi a tutti i costi sono state curate e realizzate dal musicista francese Laurent Aknin, mentre la fotografia è stata curata da Nicolas Massart. La regista e protagonista del film, Reem Kherici, è una giovane esponente del cinema francese che ha già diretto altri due commedie al femminile. Cécil Cassel, invece, è una giovane attrice francese che ha interpretato, tra gli altri, un ruolo nel film italiano Ex, del 2009.

Parigi a tutti i costi, trama del film

La trama del film Parigi a tutti i costi gira intorno alla storia di Maya, una giovane stilista di origine marocchina che vive a Parigi da 20 anni. Maya lavora per una grande casa di alta moda ed è a pochi passi dal realizzare il suo grande sogno di diventare stilista con un contratto a tempo indeterminato. Sfortuna vuole, però, che dopo aver trascorso una serata fashion in discoteca con le amiche, Maya viene fermata dalla polizia per un normale controllo. Mentre controllano i documenti gli agenti di polizia si accorgono che la ragazza ha il permesso di soggiorno scaduto e segnalano la cosa in centrale. Nell’arco di 24 ore Maya viene espulsa dalla Francia e rimpatriata nel suo Paese d’origine, dal quale lei aveva voluto prendere le distanze per anni. La giovane stilista, ormai radicata nella cultura parigina, si ritrova quindi nel mezzo del deserto della sua città d’origine, Marrakesh. Iniziano così una serie di avventure tragicomiche per Maya, che deve far fronte alla famiglia, dalla quale era fuggita anni prima, e a tutta una serie di legami rimasti irrisolti alla sua partenza. Maya cercherà in ogni modo di tornare a Parigi, ma durante la sua permanenza in Marocco imparerà ad affrontare situazioni che in passato aveva lasciato in sospeso, trovando anche alcune sorprese, sia piacevoli che spiacevoli, che le faranno rivalutare il Paese in cui è nata e cresciuta. La giovane ragazza, tuttavia, non perderà mai la speranza di tornare a vivere a Parigi, la città che ha scelto e nella quale, ormai, si sente completamente integrata.

Video, il trailer di Parigi a tutti i costi



