Parigi, arrestato uomo che circolava con machete in metro/ “Non è terrorismo”

Grosso spavento questa mattina, martedì 3 novembre 2020, a Parigi, alla stazione della metropolitana Pere-Lachaise. Come riportato da numerose testate transalpine, attorno alle ore 11.30 un uomo è stato visto circolare con un machete in mano. Numerosi testimoni hanno contattato le forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno individuato e – dopo una rapida ricerca – arrestato la persona, un uomo senza fissa dimora. L’episodio è stato registrato nell’11° arrondissement di Parigi e, come riporta Le Figaro, la Polizia e gli agenti speciali hanno chiuso Rue du Chemin-Vert e Rue de la Folie-Mericourt. Le autorità hanno inoltre deciso di collocare dei gendarmi sui tetti per proteggere l’area da eventuali attacchi, dopo i tragici fatti di Nizza e di Vienna, anche se è stato reso noto che non si è trattato di terrorismo.

Parigi, arrestato uomo che circolava con machete in metro

Le Figaro riporta che l’uomo ha tentato di rifugiarsi in un noto albergo di Parigi ma è stato subito fermato dalla polizia: non sono stati registrati scontri e non si è trattato «di una grande operazione», spiega la sicurezza dipartimentale della capitale francese. Ora il clochard si trova in caserma e sarà seguito da uno psichiatra. Dopo essere stata chiusa per ragioni di sicurezza, l’area della metropolitana è stata riaperta ai passanti attorno alle ore 12.30. Solo un grosso spavento, dunque, ma è stato un episodio che ha fatto scattare un nuovo allarme dopo i recenti tragici fatti annotati in Francia e in Austria. Qui di seguito vi proponiamo uno dei video che sono stati diffusi sui social network

🔴 Intervention des forces de l’ordre rue du chemin vert à #Paris. La rue est bouclée, des agents sont en position sur un toit qui fait face à un immeuble de la rue.

Via @actufrparis pic.twitter.com/qw2G4d7Hrr — Marie-Amélie Marchal (@marieam_marchal) November 3, 2020





