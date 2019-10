Parigi, attacco a prefettura: 5 morti/ Strage choc: non è terrorismo

Dramma a Parigi: attacco alla prefettura di polizia (Drpp) nel cuore della capitale, 5 morti compreso l’aggressore. Secondo le prime informazioni a disposizione, rilanciate dai media francesi, non si tratterebbe di un attentato terroristico. L’aggressore è un uomo di 45 anni disabile: dopo aver attaccato cinque persone, uccidendone quattro, con un coltello, è stato ucciso da un poliziotto. Secondo fonti di polizia citate dal quotidiano Le Figaro, potrebbe trattarsi di un delitto passionale: il killer avrebbe aggredito una collega del settore amministrativo e, perdendo il controllo, si sarebbe scagliato contro chiunque si trovasse vicino a lui. Jean-Marc Bailleul, segretario generale del sindacato di sicurezza interna, ha parlato di «raptus di follia» in una breve intervista rilasciata ai microfoni di Bfm Tv. Le vittime dell’aggressore sono due uomini e due donne.

PARIGI, ATTACCO A PREFETTURA: 5 MORTI TRA CUI L’AGGRESSORE

Loic Travers ai microfoni dei cronisti ha sottolineato che l’aggressore aveva 20 anni di esperienza in prefettura e non erano stati segnalati comportamenti particolari. Le Parisien riporta che è atteso l’arrivo nei prossimi minuti del presidente della Repubblica Macron, che era atteso da un impegno istituzionale a Rodez nel tardo pomeriggio, e del sindaco parigino Anne Hidalgo. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni dell’agente rimasto ferito, mentre il Consiglio di Parigi ha deciso di sospendere i lavori per l’attacco registrato attorno alle ore 13. Emmanuel Gregoire, vice sindaco, ha spiegato in un punto stampa: «Siamo al fianco delle famiglie delle vittime: il nostro affetto e la nostra vicinanza alla prefettura di polizia». Attese novità a stretto giro di posta: la zona è stata blindata dalle forze dell’ordine, con il perimetro vietato al traffico.

