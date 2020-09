Parigi, attacco con coltello alla Gare du Nord/ Uomo sgozzato: aggressore in fuga

Attimi di paura alla Gare du Nord di Parigi, una delle stazioni più frequentate della capitale di Francia: per motivi ancora tutti da comprendere, un uomo è stato accoltellato alla gola da un aggressore che nel panico generale è riuscito a scappare facendo perdere ogni traccia di sé. L’attacco con coltello è avvenuto dopo le ore 17 con la vittima subito trasportata in ospedale in gravissime condizioni: la polizia parigina ha poi fatto sapere che l’uomo sulla trentina d’anni è stato quasi sgozzato e rischia la vita. Secondo una primissima dinamica ancora “acerba” da testimonianze e racconti diretti, il giovane è stato accoltellato mentre aspettava il treno in banchina in mezzo a tanti altri passeggeri. «Ha una ferita dal mento all’orecchio», raccontano a “Le Parisien” i poliziotti che lo hanno soccorso ma che non sono riusciti ancora ad avere informazioni riguardo l’uomo in fuga.

MISTERO SU CAUSE ACCOLTELLAMENTO

L’indagine al momento è stata affidata alla polizia giudiziaria parigina e ancora non si è parlato ufficialmente di terrorismo: di certo l’attacco con coltello è una delle modalità “preferite” da diversi attentatori jihadisti anche nel recente passato di Parigi. Al momento però le ragioni di questo attacco non sono note e potrebbe anche trattarsi di vicende “personali” o di aggressione come regolamento di conti: l’attacco di Parigi arriva a poche di distanza da quello in Tunisia (a Sousse) dove due poliziotti sono stati attaccati da tre terroristi nel distretto di El Kantaoui. Uno degli agenti è morto mentre il secondo è rimasto ferito: uccisi tutti e 3 i sospettati dalla polizia tunisina. Di contro, attacco con coltello anche in Inghilterra a Birmingham ma in questo caso 1 morto e 7 feriti sembrano dovuti ad assalitori più legati alla criminalità locale che non al terrorismo, anche se nessuna ipotesi anche in questo caso viene scartata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA