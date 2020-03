Parigi Nizza 2020/ Schachmann vince la classifica, ultima tappa a Quintana

L’ultima tappa della Parigi Nizza 2020 esalta un meraviglioso Nairo Quintana, che domina l’arrivo in salita di Valdeblore La Colmiane, ma il successo finale in classifica generale va al tedesco Maximilian Schachmann, che si è difeso molto bene facendo tesoro del margine di vantaggio sui principali avversari, che aveva costruito soprattutto a cronometro. Segnali molto positivi anche da Vincenzo Nibali, quinto nell’ordine d’arrivo di tappa e quarto nella classifica finale di questa Parigi Nizza 2020 a dir poco anomala, corsa tra la paura del Coronavirus e diversi abbandoni, accorciata di una tappa (niente conclusione a Nizza domani) e soprattutto ultimo evento del grande ciclismo prima di uno stop che minaccia di essere molto lungo, dal momento che si susseguono le cancellazioni – è di oggi la notizia che salterà il Giro delle Fiandre per la prima volta dal 1918. Schachmann regala dunque il successo finale alla Bora-Hansgrohe con 18″ di vantaggio sul belga Tiesj Benoot e 59″ su Sergio Higuita, mentre Nibali chiude al quarto posto con 1’16” di ritardo dal vincitore, poi Thibaut Pinot a 1’24” e Nairo Quintana, oggi mattatore ma sesto a 1’30”.

PARIGI NIZZA 2020: LA CRONACA DELL’ULTIMA TAPPA

Il colombiano ci ha comunque regalato l’azione probabilmente più bella della Parigi Nizza 2020 dal punto di vista strettamente agonistico. Per Quintana un attacco perfetto sulle rampe della lunga salita finale verso l’arrivo di Valdeblore La Colmiane, ascesa di ben 16,3 km al 6,3% di pendenza media. Gran parte della tappa è stata caratterizzata dalla fuga di nomi di spicco quali Julian Alaphilippe, Thomas De Gendt, il nostro Alberto Bettiol e la maglia a pois Nicolas Edet, ma tutto si è deciso naturalmente sull’ultima salita. De Gendt è stato l’ultimo ad arrendersi tra i fuggitivi, ma nessuno anche fra i big ha potuto contrastare l’attacco di Quintana a 4 km dal traguardo. Il colombiano della Arkea-Samsic ha vinto con 46″ di vantaggio su Benoot, che nell’ultimo chilometro è riuscito a staccare Schachmann, ma non abbastanza per recuperare tutto il distacco dal tedesco, che ha chiuso a 58″, subito dietro il terzetto con Pinot, Higuita e Nibali, arrivati a 56″ da Quintana. In ottica italiana, la Parigi Nizza 2020 va in archivio con un ottimo Vincenzo Nibali e le due vittorie di tappa di Giacomo Nizzolo nella seconda frazione e di Niccolò Bonifazio nella quinta. Adesso però ci vorrà un po’ di tempo per rivedere il grande ciclismo…

