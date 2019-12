Parigi può attendere/ Video, su Rai 1 il film con Alec Baldwin (10 dicembre 2019)

Parigi può attendere va in onda oggi, martedì 10 dicembre 2019, su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. Il film è del 2016 ed è stato diretto da Eleanor Coppola, qui al suo debutto cinematografico. Tutti i suoi lavori precedenti erano infatti stati dei documentari. Anche la sceneggiatura del film è stata scritta dalla Coppola. la pellicola è una coproduzione anglo americana che vede come protagonisti Diane Lane (Anne Lockwood), Alec Baldwin (Michael) e Arnaud Viard (Jacques). La prima del film c’è stata il 12 settembre del 2016 al Toronto International Film Festival nella sezione Special Presentations.

Parigi può attendere, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Parigi può attendere. Anne è a Cannes con suo marito Michael, che è un importante produttore cinematografico. I due, dopo i loro impegni, dovrebbero volare a Parigi, ma a causa di un problema di salute Anne è costretta a rimandare il viaggio. Si offre così di accompagnarla in macchina un collega di Michael, Jacques. Durante il tragitto Anne si diverte molto, in quanto Jacques è un buongustaio e non perde occasione per fermarsi in qualche prestigioso ristorante. I due cominciano a scambiarsi delle confidenze sempre più intime e tra loro due nasce un rapporto che va oltre la semplice amicizia. Anche se Jacques nasconde un oscuro segreto.

