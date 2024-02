Parigi, rubati piani emergenza Olimpiadi 2024/ Erano in pc e chiavette sottratte ad un ingegnere

Furto sospetto avvenuto a Parigi nelle scorse ore: è stato rubato un computer e diverse chiavette USB. Al loro interno vi erano i piani di sicurezza in vista delle Olimpiadi che si terranno proprio nella capitale francese la prossima estate. I dispositivi, come riferisce dayfr, erano in possesso di un ingegnere del Comune di Parigi che sarebbe stato derubato presso la stazione ferroviaria Gare du Nord. L’uomo, che ha denunciato il tutto, aveva lasciato la propria borsa contenente il computer e le chiavette, nella cappelleria del treno, sopra il suo posto nel vagone.

Il convoglio, si legge ancora, era diretto nell’Oise, nella regione a nord di Parigi, e quando è stato annunciato un ritardo dello stesso treno, l’ingegnere, un uomo di anni 56, ha deciso di cambiare posto: andato per prendere la propria borsa questa era scomparsa. Stando a quanto denunciato dallo stesso ingegnere, il computer e le chiavette USB contenevano dei dati sensibili, precisamente i piani di sicurezza per i Giochi di Parigi 2024, messi a punto dalla polizia municipale parigina.

PARIGI, RUBATI PIANI EMERGENZA OLIMPIADI 2024: EPISODIO CHE MERITA APPROFONDIMENTO

Si tratta ovviamente di un episodio che getta in allarme alla luce del fatto che il furto giunge a pochi mesi dalle Olimpiadi. Una volta effettuata la denuncia (il furto pare sia avvenuto fra le ore 19:00 e le 19:30) sono scattate le indagini che sono al momento affidate alla polizia regionale dei trasporti, un corpo di sicurezza simile alla nostra PolFer, la polizia ferroviaria.

Il municipio di Parigi è stato contattato dal quotidiano Le Parisien ma non ha potuto commentare. Ricordiamo che le Olimpiadi di Parigi si terranno dal prossimo 26 luglio fino all’11 agosto, a 100 anni esatti dall’ultima volta (era il 1924) e per l’evento il Comune intende mettere in campo 2.000 agenti del dipartimento della polizia municipale. Sono attese novità nelle prossime ore, sperando siano positive.

