Choc a Parigi dove una studentessa straniera è fortemente sospettata di aver partorito e di aver gettato il proprio figlio neonato dalla finestra. L’episodio, raccontato dai media nazionali e francesi, come ad esempio Le Parisien, è avvenuto in Rue des Reglises, dove un neonato è stato letteralmente gettato fuori dalla finestra al secondo piano dell’hotel Ibis Styls, che si trova all’angolo con Rue de la Croix-Saint-Simon, nel 20° arrondissement della capitale francese. “Mi vengono i brividi solo a pensarci”, racconta una persona che lavora presso lo stesso hotel, per poi aggiungere: “Non sappiamo esattamente cosa sia successo”.

L’episodio è avvenuto alle prime luci di ieri, martedì 25 febbraio 2025, attorno alle ore 6:00, una notizia che si è ovviamente subito sparsa in zona: “E il bambino è vivo?”, chiede una parrucchiera di Boluevard Davout, visibilmente incinta: “Me ne ha parlato un’amica questa mattina al bar, sono rimasta scioccata”. Purtroppo per il povero neonato non c’è stato nulla da fare, con la procura di Parigi che ha fatto sapere che il piccolo è stato portato d’urgenza al pronto soccorso, con delle lesioni gravissime, ed ogni sforzo per salvarlo è risultato essere vano “Non è sopravvissuto”, ha fatto sapere il procuratore della Ville Lumiere.

PARIGI, STUDENTESSA GETTA NEONATO DALLA FINESTRA: COSA E’ SUCCESSO?

Nel contempo è stata apertura una indagine per omicidio minorile, mentre l’appartamento da cui la studentessa straniera avrebbe gettato il povero bimbo in vita è stato sottoposto a sequestro. La madre sarebbe una 18enne originaria degli Stati Uniti, e sarebbe stata portata in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico dopo il parto, così come fatto sapere da fonti investigative.

E’ stata presa in custodia da parte della polizia e sembra che la stessa abbia negato la gravidanza. La 18enne si trovava in Europa insieme ad altri coetanei per un tour nel Vecchio Continente, e alloggiava appunto nell’albergo parigino dove è avvenuta la tragedia: sarebbe dovuta ripartirà mercoledì o giovedì, ma così non accadrà.

PARIGI, STUDENTESSA GETTA NEONATO DALLA FINESTRA: “NON ABBIAMO VISTO UNA DONNA INCINTA”

“Non abbiamo visto nessuna incinta – racconta una dipendente – è orribile. Ha dovuto partorire in camera da letto, ha avvolto il bambino in un asciugamano e lo ha gettato dalla finestra”, spiega ancora la donna, molto scossa da quanto accaduto. “Ci chiediamo cosa sia successo, deve trattarsi di una negazione della gravidanza, non è possibile”. Le indagini hanno portato alla chiusura della via dove è avvenuto il fatto, con la strada che rimasta chiusa dalle 6:30 fino alle 11:00 circa, per poi riaprire.

Un commerciante racconta di aver visto il gruppo di cui faceva parte la 18enne la sera prima dell’omicidio: “C’erano ragazze e ragazzi. Erano sul marciapiede dall’altra parte della strada, mangiavano e ridevano”. L’hotel non ha mai dato problemi, spiegano ancora i residenti, almeno fino alla mattinata di ieri: cosa è successo di preciso solo gli inquirenti lo diranno.