Paris Hilton choc: “Abusata con esami medici a scuola”/ La verità dell’ereditiera

Paris Hilton rivela gli abusi sessuali subiti da adolescente: ecco cosa accadeva nella scuola degli orrori

É una Paris Hilton provata quella che appare in una video intervista concessa al New York Times, un intervento che lei annuncia a mezzo social e dove parla di un retroscena di vita choc, di abusi sessuali subiti da adolescente. Il racconto drammatico e crudo dell’ereditiera e pop icon di Stars are blind rimanda alla formazione scolastica che l’ha vista protagonista a partire dai 16 anni, in un istituto aperto principalmente ai giovani affetti da disturbi, condizioni e malattie mentali. Si tratta del Provo Canyon School , dove i genitori la iscrivevano certi che l’istituto l’avrebbe seguita e formata correttamente, non solo per la conoscenza e il saper fare, ma anche dal punto di vista mentale, dopo aver tentato invano di tenere a freno la fase di ribellione della Hilton junior tipica dell’adolescenza, tra le punizioni più disparate.

“Quando ero alla Provo Canyon School, nello Utah, sono stata sottoposta con la forza a degli esami medici dal personale dello staff», fa sapere l’ereditiera nella video intervista condivisa via Twitter nella settimana della giornata della salute mentale, che ricorre il 10 ottobre-. «Personale non medico». Nella scuola per ragazzi con disordini e squilibri mentali, nel cuore della notte accadeva l’impensabile per delle ragazzine: “Una notte, era molto tardi circa le 3 o le 4 del mattino, io e altre ragazze siamo state prelevate dalle nostre camere e portate in un’altra stanza privata dove un paio di uomini dello staff ci hanno sottoposto a un “esame del collo dell’utero”, così ci hanno detto. Mi hanno fatto sdraiare su un lettino e hanno infilato le loro dita dentro di me».

Paris Hilton fu spedita dai genitori alla Provo Canyon School: il racconto doloroso

Una scena raccapricciante che Paris Hilton non ha mai dimenticato, e che oggi lei riesce a definire come un abuso sessuale: « Non so perché lo abbiano fatto, ma non erano medici, questo lo so per certo. È stato spaventoso, ero terrorizzata, questa cosa mi ha bloccata per anni».

I was abused at Provo Canyon School 20 years ago and I am so heartbroken to see uncovered security footage of a child being thrown to the ground. Click the link below to watch disturbing footage from the school where I was abused. https://t.co/AbvjMDm8db — ParisHilton (@ParisHilton) October 11, 2022



Al di là del messaggio di denuncia rilasciato da Paris Hilton, a distanza di anni dai sedicenti abusi, la «Provo Canyon School -si definisce- un istituto privato dove ragazzi con disturbi del comportamento o problemi psichiatrici vengono seguiti, istruiti ed educati «nel rispetto delle loro esigenze accademiche e terapeutiche», come si legge sull’annesso portale web della scuola.

Paris Hilton, contro ogni aspettativa generale di un’adolescenza navigata nell’oro e extra-lusso in quanto ereditiera Hilton, in età giovane si vedeva spedita alla Provo Canyon School dai genitori, Rick e Kathy Hilton, i quali, dopo averle tolto le carte di credito e aver tentato invano la strada delle punizioni, speravano di frenare le sue ribellioni adolescenziali mandandola in un collegio dove sarebbe stata curata come una ragazza con disturbi comportamentali. In quell’istituto degli orrori, Paris Hilton vi é rimasta per un periodo stimato almeno 11 mesi, prima del rientro a casa, a New York.

