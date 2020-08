Paris Hilton choc: “torture continue in collegio”/ “Avevo seppellito la mia verità”

Paris Hilton nel documentario dedicato alla sua vita “This is Paris” ha deciso di rivelare alcuni retroscena privati sulla sua vita. La ricca ereditiera, cantante ed influencer di successo ha nascosto per circa 20 anni di essere stata vittima da adolescenti di abusi mentre si trovava in collegio. Rivelazioni scioccanti che aveva in parte anticipato durante un’intervista rilasciata alla rivista People e poi rafforzate dal documentario dedicato alla sua vita privata dal titolo “This is Paris” disponibile in anteprima assoluta sul suo canale ufficiale di YouTube. La 39enne cantante di “Stars a blind”, infatti, ha rivelato che per tantissimi anni ha cercato in tutti i modi di mettere a tacere questi orribili ricordi, ma ad un certo punto non ci è più riuscita. “Ho seppellito la mia verità per così tanto tempo” ha detto la ricca ereditiera alla rivista People raccontando per la prima volta in assoluto del dolore mentale, fisico ed emotivo vissuto mentre era un’allieva del Provo Canyon School, nel 1990. Nonostante tutto però, la Hilton non si è mai fermata; anzi è riuscita a superare quel dolore e diventare una donna forte e potente.

Paris Hilton vittima di violenze in collegio

Paris Hilton, infatti, è sinonimo di potenza, ricchezza e lusso, ma in realtà Paris non è solo l’immagina di diva patinata che tutti noi abbiamo. Non solo una party girl pronta a far festa in piscina, ma anche una donna che, come tante altre, ha dovuto affrontare il dolore, vincerlo e superarlo. Da ragazzina Paris, che ha vissuto con la sua famiglia al Waldorf Astoria Hotel di New York, di notte scappava dalla camera di hotel per vivere la notte a stelle e strisce. Prontamente veniva ripresa e messa in punizione dai genitori che le toglievano cellulare e carta di credito. L’atteggiamento ribelle della ricca ereditiera ha spinto la famiglia ad iscriverla a diversi colleghi tra cui il Provo Canyon dove è stata ospite per 11 mesi. Proprio all’interno di questo collegio la Hilton ha vissuto un vero e proprio incubo che solo oggi, a distanza di 20 anni, ha voluto raccontare al mondo. “Torture continue” ha rivelato la ricca ereditiera, che ha racontato che lo staff del collegio solitamente usava violenza fisica contro gli alunni per portarli a rispettare le regole. Non solo, la ricca ereditiera ha anche aggiunto che venivano somministrati dei farmaci. Paris ha cercato in tutti i modi di coinvolgere i genitori, ma invano. Al compimento del 18 anno di età è riuscita a lasciare quell’incubo e per ben 20 anni ha taciuto su quanto accadeva all’interno del collegio. Una verità scottante che oggi ha deciso di raccontare al mondo.



