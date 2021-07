Paris Hilton è incinta?/ La smentita: “L’unica cosa che ho nel forno sono le lasagne”

Paris Hilton è incinta? Lo scoop arriva da Page Six e sta già facendo il giro del mondo. Secondo il tabloid la Hilton sarebbe rimasta incinta poco dopo aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita e il bambino dovrebbe nascere nei primi mesi del nuovo anno. L’ereditiera è fidanzata con l’imprenditore Carter Reum, al suo fianco da diciotto mesi. “Stiamo provando la fecondazione in vitro, così che io possa scegliere di avere dei gemelli, se voglio”, aveva dichiarato a gennaio l’ereditiera nel podcast The Trend Reporter with Mara, spiegando come fosse stata la sua amica Kim Kardashian, a consigliare questa pratica. Lo scorso 17 febbraio Paris Hilton ha compiuto 40 anni e poco prima dell’importante traguardo ha fatto congelare i propri ovuli: “È stata dura, ma sapevo che ne sarebbe valsa la pena. L’ho fatto un paio di volte”, ha raccontato l’ereditiera a inizio anno.

Paris Hilton smentisce: “Non sono incinta”

La prima a smentire la notizia di una possibile gravidanza dell’ereditiera era stata la sorella Nicky, ma ora è arrivata la conferma della diretta interessata. Paris Hilton ha utilizzato il proprio podcast, This is Paris, per negare categoricamente di essere in dolce attesa: “Sì, certo, aspetto tre gemelli“, ha detto con ironia. E ha aggiunto: “Ancora non lo sono. L’unica cosa che ho nel forno sono le mie lasagne“, pubblicizzando così “Cooking with Paris“, suo ultimo progetto Netflix. L’ereditiera ha spiegato di aver deciso di aspettare il 2022 per avere i figli: “In questo momento, stiamo realizzando il mio vestito per il matrimonio e vorrei mi stesse meravigliosamente bene, dunque aspetteremo“. Paris ha però ribadito di sognare sempre due gemelli, un mascio e uan femmina di nome London.

