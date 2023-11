Paris Hilton ha una figlia, a sorpresa/ La curiosa verità sulla scelta del nome

Paris Hilton é di nuovo mamma: il messaggio dell’annuncio sorprende

Paris Hilton annuncia l’arrivo della cicogna nella sua family, ovvero la secondogenita London, in un messaggio che manda il popolo nel web in visibilio, anche per una curiosa scelta sul nome della nascitura.

L’annuncio via Instagram arriva a pochi mesi dalla nascita -avvenuta attraverso la maternità surrogata – del primogenito figlio Phoenix, meno di un anno fa circa. E, intanto, non mancano le pronte reaction degli internauti al post dell’annuncio della nascita della secondogenita di Paris Hilton, con il popolo nel web che si scatena letteralmente in un tripudio di messaggi di esultanza e congratulazioni per la futura mamma bis ereditiera. Non mancano neanche le critiche social per l’ereditiera, tacciata di essere ricorsa alla pratica della maternità surrogata.

La piccola arriva tra le perle di gossip per il nuovo anno alle porte, il 2024, e si chiama con il nome di una città in lingua inglese: London.

La verità sulla scelta del nome della piccola

La scelta che ora desta clamore mediatico, in primis nel web, non é a caso, anche perché nel 2022 Paris Hilton rivelava in un’intervista a The Ellen Show il sogno nel cassetto della nascita di una secondogenita per accoppiare in famiglia i nomi delle due città nel cuore, oltre il suo di Parigi in inglese: “La mia futura figlia si chiamerà London Marilyn Hilton Reum. Marilyn prende il nome da mia nonna e da Londra perché è la mia città preferita e penso che Parigi e Londra suonano bene insieme“.

Fiocco rosa, quindi, per l’ereditiera e il marito Carter Reum, e Paris Hilton ne dà annuncio postando sul re dei social la fotografia di una tutina rosa con il nome London ricamato sul petto, insieme a un orsacchiotto e a un paio di occhiali da sole rosa a forma di cuore. E a corredo del post, nella annessa caption, poi, Paris Hilton si dichiara “Thankful for my babygirl”, “grata per la mia bambina. Questo accade dopo la celebrazione di Paris con la popstar Britney Spears dell’invenzione del primo selfie, nella storia…











