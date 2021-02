Paris Hilton sposa Carter Reum/ Proposta di matrimonio: “Ho detto sì, per sempre!”

Paris Hilton si sposa. Sabato 13 febbraio la famosa ereditiera ha detto si alla proposta del suo fidanzato, Carter Reum, arrivata mentre insieme festeggiavano il suo compleanno su un’isola privata. Dopo aver detto di sì, la coppia ha posato per le foto sulla spiaggia. In dono per la Hilton, come svela Vogue.com, un bellissimo anello con diamanti taglio smeraldo, disegnato da Jean Dousset, il pronipote di Louis Cartier. “Ho detto sì, sì per sempre. Non c’è nessuno con cui preferirei passare il resto della vita”, ha commentato Paris. Così ha aggiunto: “Sono entusiasta di questo prossimo capitolo e di avere un partner così solidale”. E ancora: “Il nostro rapporto è alla pari. Ci rendiamo persone migliori. Valeva assolutamente la pena aspettare!” Dopo il lieto momento, la coppia ha trascorso una piacevole serata a una cena con la famiglia, tra cui sua sorella, Nicky, e il fratello di Reum, Courtney, per brindare alla loro felice notizia.

Chi è Carter Reum, futuro marito di Paris Hilton

Ma chi è il futuro marito di Paris Hilton? Carter Reum è un imprenditore. Ha avviato M13, una società di venture capital con sede a LA e New York City che ha investito in startup che sono diventate nomi familiari come Daily Harvest, Lyft, Ring e Rothys. Nativo di Chicago, Reum ha frequentato la Columbia University prima di iniziare la sua carriera alla Goldman Sachs e mettersi infine in proprio come imprenditore. “Fin dal nostro primo appuntamento, ho potuto conoscere la vera Paris”, ha ammesso Reum. “Come sanno le persone che hanno visto il suo documentario e il suo recente lavoro di difesa, Paris è gentile, intelligente, motivata, autentica e una donna straordinaria, e non vedo l’ora di averla come partner nella vita”, ha tenuto a sottolineare.

