Paris Hilton verso il ritorno/ Il nuovo album é prodotto da Sia: fan in visibilio!

Paris Hilton ritorna alla musica: lo spoiler del nuovo album é online!

Ebbene sì, oltre il rientro su Instagram di Britney Spears, per la salvezza del Pop si registra, online, lo spoiler dell’atteso ritorno di Paris Hilton alle scene musicali!

18 anni dopo il rilascio al debutto di popstar, il primo e vero album di Paris Hilton, l’ereditiera bionda dagli occhi di ghiaccio é attesa al suo ritorno musicale. Così come i fan della celeb amica del cuore di Britney Spears chiedevano da tempo, per la salvezza del Pop nell’industria musicale di risonanza internazionale. In un’intervista concessa ai media e ripresa da Biccy, nel dettaglio, Paris Hilton rende noto di avere un nuovo album in cantiere per il 2024. Un lavoro musicale del tutto nuovo di zecca, la cui produzione vanterebbe la prima firma della amica e collega cantante, producer dell’ereditiera Paris Hilton, Sia.

Britney Spears: morto il ballerino Michael Stein/ Fan sotto choc: il cordoglio social

Paris Hilton convince la BFF, Britney Spears, a collaborare con lei?q

“Cosa dovete aspettarvi da me a livello musicale in futuro? -dichiara tra le parole rilasciate alla rivelazione del nuovo progetto l’amica fedele di lunga data di Britney Spears, che invece si rifiuterebbe di tornare alla musica (in uno sfogo social)-. Amo molto Sia ed è una delle mie amiche più care. Lei è l’autrice più geniale del nostro tempo -prosegue lo spoiler di Paris Hilton-. Quindi, sono così onorate di lavorare insieme a lei. Sia è la produttrice esecutiva del mio nuovo album”.

Britney Spears: "Oggi sono una ghostwriter...non tornerò più alla musica"/ Fan sotto choc: il ritiro é social

E mentre l’amica Britney Spears si concede una nuova pausa in Polinesia, lontana dalle scene musicali, Paris Hilton pensa al nuovo album di studio con Sia, e magari anche a un possibile featuring e/o una collaborazione con la prima. E la collab tra le due bionde non si direbbe un’ipotesi azzardata, dal momento che la reginetta del Pop, Spears, dichiarava nello sfogo del presunto ritiro di lavorare da anni come ghostwriter per terzi artisti. Intanto, lo spoiler dell’ereditiera fa il giro del web, mandando in visibilio i fan del Pop, in trepidante attesa di prestare ascolto al nuovo album. “E anche solo essere in studio di registrazione con lei è un sogno che diventa realtà”, intanto, dichiara Paris Hilton, della collab prevista con Sia.

Britney Spears: il nuovo album é vicino/ Spunta la collaborazione con una nota popstar: tutto lo spoiler!

Insomma, Paris Hilton si riconferma un’icona di collaborazione e solidarietà dell’empowerment di genere femminile con la sua nuova idea artistica. E chissà che non riesca, con il nuovo album in cantiere, a convincere anche l’amata BFF (“Best friend Forever; migliore amica di sempre, NDR) Britney Spears, a unire le forze con lei!











© RIPRODUZIONE RISERVATA