Paris Jackson ha avuto un malore/ Saltati i concerti dei Soundflowers a Roma

Paris Jackson non sta bene. Un malore ha costretto la figlia del re del Pop Michael Jackson ad annullare i concerti del 28 e del 29 dicembre previsti a Roma con il duo acustico dei Soundflowers. I due concerti erano stati programmati nella capitale italiana, ma per motivi di salute la cantante è stata costretta a riprogrammare i due eventi che la vedevano protagonista sul palcoscenico con il compagno e fidanzato Gabriel Glenn. Stando a quanto trapelato al Corriere della Sera, la figlia di Michael Jackson ha avuto dei problemi di salute mentre si trovava nel suo hotel di Roma poco prima dell’esibizione di sabato 28 dicembre. Un malore che l’ha costretto ad annullare il live previsto presso il Contemporary Cluster di Roma e poco dopo all’APT. I due concerti, stando a quanto pubblicato dal Corriere, sarebbero stati spostati il giorno dopo sempre nella capitale. Ma cosa è successo a Paris Jackson?

Paris Jackson sul padre Michael: “quando finirà tutto questo?”

Non è dato sapere che malore ha avuto la giovanissima figlia del Re del Pop Michael Jackson. A starle accanto i fratelli Prince e Blanket giunti a Roma per sostenere la sorella Paris Jackson in questo nuovo ed importante progetto musicale che l’ha vista debuttare nel districato panorama musicale internazionale. Paris, infatti, con la complicità del fidanzato Gabriel Glenn ha fondato il duo acustico The SoundFlowers con cui portano in giro un genere di musica rock-folk che hanno presentato per la prima volta lo scorso mese di giungo con un mini live presso il Canyon Session. Intanto Paris negli ultimi mesi si è scagliata nuovamente contro la stampa dopo l’uscita del documentario “Leaving Neverland” che è tornato ad accendere i riflettori sulla presunte accuse di abusi e pedofilia verso il padre. “Quando finirà tutto questo” ha scritto sui social la figlia di Michael Jackson stanca di essere perseguitata dalla stampa.

