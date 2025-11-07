Parker è un film che unisce la ruvidezza del film indie al blockbuster: una godevole commedia action con le star Jason Statham e Jennifer Lopez

Parker, film su Rai 2 con la coppia esplosiva Jason Statham & Jennifer Lopez

Venerdì 7 novembre 2025, in prima serata su Rai 2, andrà in onda alle 21.20 Parker, film d’azione e commedia del 2013 diretto da Taylor Hackford e con le musiche di David Buckley.

L’attore protagonista è Jason Statham, conosciuto per film acclamati come Lock & Stock – Pazzi scatenati, Snatch – Lo strappo, Transporter, Crank e la popolare serie di film The Expendables.

Al suo fianco Jennifer Lopez, cantante e ballerina che si è poi lanciata anche nel mondo del cinema. Al suo attivo molti film apprezzati come Money Train, Anaconda, Out of Sight, The cell – La cellula, Prima o poi mi sposo, Un amore a 5 stelle, Shall we dance?, Marry Me – Sposami e Un matrimonio esplosivo.

Nel cast spicca un altro attore di altissimo livello, come l’iconico Nick Nolte, protagonista di film cult come Cape Fear – Il promontorio della paura, Il principe delle maree, L’olio di Lorenzo, Nightwatch – Il guardiano di notte, La sottile linea rossa, La colazione dei campioni, Hulk e Gangster Squad.

La trama del film Parker: un ladro che ruba solo ai ricchi e se viene tradito…

Parker, alias Jason Statham, è un abile ladro d’appartamento, capace di mettere a segno colpi impossibili per chiunque, tranne che per lui. Ha però un rigido codice morale che rispetta in modo ferreo: non deruba mai i poveri e non ferisce gli innocenti.

Una banda di criminali guidati da Melander (Michael Chiklis) lo assolda per un colpo, cioè rubare gli incassi della fiera locale Ohio State Fair. C’è qualche imprevisto, ma il colpo riesce, e dopo la rapina la banda invita Parker ad unirsi al prossimo colpo. Parker rifiuta, ma i malviventi non accettano il suo no e si rifiutano di dargli la sua parte, così gli sparano lasciandolo sul ciglio della strada, credendolo morto.

Una famiglia di braccianti agricoli però lo salva e lo porta in ospedale, da dove pero è costretto a sfuggire per evitare di essere interrogato dalla polizia. A quel punto Parker contatta Hurley (Nick Nolte), il padre della sua ragazza che gli passa tutti i lavori, compresa la rapina con la banda di Melander, rivelandogli quello che è successo.

Durante la caccia ai malviventi Parker, spacciandosi per un ricco texano, incontra Leslie (Jennifer Lopez), un’agente immobiliare che conosce bene la zona. Grazie a lei scopre che la banda ha in mente un colpo da 50 milioni di dollari ed escogita un piano per vendicarsi.