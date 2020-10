PARMA, 4 POSITIVI AL COVID/ 8 indisponibili per l’Udinese, anche Inglese out

Crescono i problemi nel Parma che dovrà affrontare la sfida contro l’Udinese con ben 8 defezioni. Agli infortunati nella rosa della formazione Ducale, Maxime Busi, Andreas Cornelius, Valentin Mihaila e Mattia Sprocati, si aggiungono i calciatori che nel gruppo a disposizione di Fabio Liverani sono risultati positivi al SARS-Cov2. Ovvero, Juan Francisco Brunetta, Jacopo Dezi, Roberto Inglese e Lautaro Rodrigo Valenti. Inglese in particolare è stato l’ultimo ad aggiungersi all’elenco, una notizia che sicuramente non ha fatto piacere al club che vede aggravarsi l’emergenza Covid e che soprattutto aggiunge un altro nome all’elenco dei calciatori di Serie A positivi al Covid-19. I quattro calciatori sopra citati dunque non potranno scendere in campo ad Udine, nella sfida che il Parma dovrà affrontare domenica alle ore 18.00 alla ripresa del campionato. A comunicarlo è stata proprio la società emiliana nel report giornaliero proposto sul sito ufficiale.

CASI COVID NEL PARMA, SQUADRA IN ISOLAMENTO

Dopo aver accertato la presenza di casi di Covid-19 in squadra, il Parma ha fatto scattare l’isolamento e le norme previste dal protocollo sottoscritto dalla FIGC con il Comitato Tecnico Scientifico. Come riportato nel comunicato del club, l’isolamento fiduciario permetterà comunque ai gialloblu di scendere in campo a Udine e proseguire il campionato, come previsto dopo il caso Juve-Napoli che ha portato a far rimarcare quali siano le regole da seguire per le squadre con positivi nel gruppo: “Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di controlli ha evidenziato quattro casi di positività al Covid-19 relativamente ad atleti del gruppo squadra. I quattro calciatori (di cui uno leggermente sintomatico e gli altri tre asintomatici) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi senza avere alcun contatto con l’esterno”.



