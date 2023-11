Parma, 66enne uccisa dal marito a colpi di mazza/ L’aggressione in casa poi continuata in strada

Un nuovo femminicidio si è verificato in Italia nelle scorse ore, precisamente a Salsomaggiore Terme, nota località della provincia di Parma: una donna è morta, uccisa dal marito. Secondo quanto riferito dai principali media online, a cominciare dal sito di RaiNews, la vittima sarebbe stata aggredita in maniera brutale, colpita più volte con una mazza, non è ben chiaro se da cricket o da baseball, e lasciata esanime a terra. La donna aveva 66 anni e a inveire su di lei, tra l’altro in centro paese incurante di essere visto, il marito che l’avrebbe colpita più volte alla testa e al torace.

Ad un certo punto, come riferisce TgCom24.it, è intervenuta una giovane donna carabiniere non in servizio che sentendo le urla e le richieste di aiuto ha bloccato l’aggressore ma ormai era troppo tardi. Nel giro di pochi minuti sono quindi giunti i soccorsi che hanno provato a fornire le cure più adeguate alla 66 anni, trovata in condizioni disperate. E’ stata quindi portata presso l’ospedale Maggiore di Parma, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, ma poco dopo ha esalato l’ultimo respiro e ne è stata decretata la morte. Secondo quanto riferisce Fanpage sembra che l’aggressione sia scattata prima dentro la casa dove vivevano i due, in via Trento e terminata in strada.

PARMA, 66ENNE UCCISA DAL MARITO A COLPI DI MAZZA: ARRESTATO IL MARITO

L’uomo è stato in seguito arrestato e portato in caserma dai carabinieri e ora si trova a disposizione delle autorità giudiziaria. L’episodio si sarebbe verificato attorno alle ore 9:30 di stamane e sia vittima quanto marito sono di nazionalità straniera.

Si tratta purtroppo dell’ennesimo femminicidio avvenuto nel 2023 in Italia, precisamente la 107esima donna assassinata nel nostro Paese dal primo gennaio del 2023. La 106esima era stata una donna a Fano strangolata dal marito mentre la 105esima Giulia Cecchettin, episodio quest’ultimo che ha sconvolto l’opinione pubblica.

