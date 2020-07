Parma, bambino 2 anni azzannato da cane/ Ferito gravemente al volto mentre giocavano

Un bambino di due anni è stato azzannato dal cane di famiglia. È accaduto alla prima periferia di Parma. Il bimbo, secondo una prima ricostruzione, stava giocando con l’animale quando è stato morso improvvisamente, riportato gravi ferite al volto. Sono subito intervenuti i genitori del piccolo che hanno allertato i soccorsi chiamando il 118. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Stampa, inizialmente si era temuto il peggio, visto che il bambino perdeva molto sangue. La situazione però è decisamente migliorata nell’arco della notte, quindi il piccolo ora è sotto osservazione nel reparto di maxillo-facciale dell’ospedale Maggiore. La prognosi è di 30 giorni. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire quanto successo ieri in via Po, a Parma. Secondo le prime testimonianze raccolte, il cane di famiglia non avrebbe mai mostrato alcun atteggiamento aggressivo e violento in precedenza.

PARMA, BAMBINO 2 ANNI AZZANNATO DA CANE

Cosa ha spinto il cane ad aggredire il bambino e a morderlo all’improvviso? È uno dei punti su cui stanno cercando di fare chiarezza i carabinieri di Parma. Forse un movimento brusco o un gesto del bambino di 2 anni che potrebbe aver avvertito come “pericolo” spingendo a quella violenta reazione. Al momento però sono solo ipotesi. Quel che è sicuro è che il piccolo stava giocando con l’animale quando è stato morso. Secondo quanto riportato da Parma Today, l’ambulanza e l’automedica della Croce Rossa sono arrivate subito sul posto dopo che è stato lanciato l’allarme. E così pure i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e poi hanno ascoltato i genitori, ovviamente sconvolti per quanto accaduto al figlioletto. Le condizioni del bambino erano apparse subito molto gravi, in quanto perdeva copiosamente sangue, essendo stato morso al volto, ma poi il quadro clinico è sensibilmente migliorato nel corso della notte.



