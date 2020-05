Parma, il punto/ Orsi: “Buona stagione con D’Aversa: rosa competitiva” (esclusiva)

Pubblicità

Prima della sosta per l’esplodere dell’emergenza coronavirus, è stata senza dubbio una delle sorprese della stagione della Serie A: parliamo del Parma di Mister D’Aversa, fermo alla nona posizione della classifica con 35 punti e ben pochi eventualmente da recuperare anche per raggiungere il sogno Europa. La formazione emiliana fino a qui ha davvero stupito molti e certo, se non fosse stato per lo stop improvviso, avrebbe potuto fare ancora tanto: l’esempio del Parma degli anni 90′ guidata da Nevio Scala infatti non pare davvero troppo lontano per i tifosi ducali. In attesa di scoprire se la stagione potrà riprendere e dunque vi sarà l’opportunità per i gialloblu di raggiungere alti traguardi, andiamo a fare il punto per il Parma con Fernando Orsi, commentatore tv ed ex giocatore crociato dal 1980 al 1982: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Gli ultras del Parma sono contro la ripresa del campionato: qual è il suo parere rispetto a questo? Credo che ovviamente la prima cosa sia quello di salvaguardare la salute prima della ripresa del campionato.

Come giudica la stagione del Parma? Una buona stagione con in panchina un allenatore molto valido come D’Aversa che aveva già portato la formazione emiliana dalla C alla A.

Che futuro potrebbe avere D’Aversa? Credo che possa fare bene in futuro, vedo un’ottima carriera per D’Aversa.

Chi sono stati i migliori giocatori del Parma di questo campionato. Kulusevski, Gagliolo, Gervinho e Sepe il portiere del Parma. Ha fatto veramente grandissime cose fino al suo infortunio. Credo però che il segreto del Parma sia tutta la rosa di questa formazione molto competitiva.

Ha visto giocare spesso il Parma? Ho visto giocare la formazione di D’Aversa più di una volta come col Brescia quando la partita finì 1-1 con gol di Balotelli. Il Parma mi ha sempre impressionato piacevolmente.

Quali sono le prospettive future del Parma in questo campionato, se si riprenderà? Quelle di una salvezza tranquilla, di fare sicuramente bene vista anche la sua posizione in campionato per una stagione certamente positiva!

Parma tra le squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano… Direi proprio di sì, anche perché il Parma negli anni novanta ha fatto grandi cose. Ha avuto grandi allenatori come Scala, un presidente come Tanzi che l’hanno messo nell’elitè del calcio italiano. Un allenatore come Malesani che gli ha fatto vincere la Coppa Uefa.

Com’è il rapporto tra squadra e Parma, i suoi tifosi. C’è un grande rapporto e del resto i tifosi del Parma sono dei veri intenditori di calcio. Ho giocato a Parma dal 1980 al 1982 e conosco com’è vissuto il calcio da queste parti. Basta dire che qui a Parma c’è il Teatro Regio, una vera istituzione per la città: si vuole eccellere in tutte le cose e il Parma non è da meno…

(Franco Vittadini)



