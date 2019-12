Parma, incendio alla scuola Albertelli Newton/ Video: fiamme e fumo, classi evacuate

Paura in una scuola di Parma, dove è divampato un incendio. Le classi sono state subito evacuate, mentre il rogo – individuato nella palestra della Albertelli Newton – è stato circoscritto e ora si sta esaurendo. Erano le 10 circa di oggi, martedì 3 dicembre 2019, quando sono comparse le fiamme nella scuola a San Lazzaro. Il rogo sarebbe partito dalla zona dell’edificio in cui erano in corso lavori di riqualificazione dell’immobile. Come riportato da Repubblica, si è alzata un’alta colonna di fumo e quindi le classi sono state evacuate. Sul posto invece sono interventi i vigili del fuoco, l’impresa e i tecnici di Parma Infrastrutture insieme alla polizia locale e alla Protezione civile. Il Comune ha fatto poi sapere che è in corso l’allontanamento dei bambini della scuola d’infanzia Tartaruga per precauzione e sicurezza, anche se è molto lontana dal luogo dell’incidente. L’Amministrazione in questa fase sta invitando i residenti a tenere chiuse le finestre degli edifici circostanti.

PARMA, INCENDIO ALLA SCUOLA ALBERTELLI NEWTON: CLASSI EVACUATE

Ines Seletti, assessore alla Scuola di Parma, era in viaggio verso Milano per la presentazione di Parma capitale italiana della Cultura, ma dopo la notizia dell’incendio ha deciso di fare subito ritorno in città. Invece l’assessore Alinovi sta effettuando un sopralluogo per verificare l’entità dei danni e gestire la situazione. La dirigenza della scuola Albertelli Newton invece ha comunicato che sono stati annullati i colloqui coi genitori previsti per oggi. Non si esclude che vengano chiuse anche alcune strade, a seconda delle esigenze delle operazioni di spegnimento del vasto incendio e della messa in sicurezza. Sui social si stanno diffondendo le immagini del rogo, ben visibile ad esempio da San Pancrazio a via La Spezia. Si vede chiaramente il fumo che sale dalla palestra della scuola dove è scoppiato il rogo, in particolare l’alta colonna nera che si è alzata. La situazione comunque al momento è sotto controllo.





