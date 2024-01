PARMA, IO CI STO!/ Presentato il Ddl per il recupero di beni pubblici e iniziative non profit

È stato presentato questa mattina a Roma, presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica, il Disegno di legge n. 817, recante “Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio“, finalizzato al sostegno ad interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, nonché alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo.

Presentata dal Senatore Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della 9° Commissione del Senato, la proposta di legge ha preso avvio da un percorso partecipativo dal basso, portato avanti durante il periodo pandemico dall’Associazione “Parma, io ci sto!”, presieduta da Alessandro Chiesi, nella ferma convinzione che singoli cittadini e realtà economiche del territorio possano porsi alla guida della ripartenza, facendosi protagonisti del nuovo paradigma che vede l’impatto sociale al centro delle politiche di rilancio dell’economia.

In linea con la volontà di trasformare un momento di difficoltà in un’opportunità di crescita, “Parma, io ci sto!” – nata nel 2016 per mettere a sistema idee e progetti con cui attrarre talenti e risorse e promuovere lo sviluppo di Parma e del suo territorio – ha avviato un proficuo dialogo con le istituzioni nazionali che ha condotto alla definizione di una proposta normativa a supporto della realizzazione di progetti ad impatto sociale sui territori. Un’iniziativa significativa con cui favorire la partecipazione di cittadini ed imprese che, sull’esempio della capacità di fare sistema di una provincia prospera e dinamica come quella parmense, è oggi un progetto concreto volto alla costruzione di una società più equa ed inclusiva a beneficio dell’intero Paese.

“Con questo disegno di legge, miriamo a proporre strumenti concreti per favorire una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato. Vogliamo che lo Stato sia un motore di dinamismo, un catalizzatore di idee e iniziative di cittadini e organizzazioni, in particolare quelle volte a migliorare il benessere individuale e collettivo. Siamo convinti che investire in iniziative ad impatto sociale contribuirà non solo alla ripresa economica ma anche a promuovere la coesione sociale, quanto mai necessaria in questa fase di ripresa”, ha affermato Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della 9° Commissione del Senato.

Il Disegno di Legge – presentato il 24 luglio 2023 ed assegnato alle commissioni 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente il 12 ottobre 2023 – è volto a valorizzare l’impatto creativo e propositivo dei progetti di interesse generale realizzati da privati (sia cittadini, singoli o associati, sia imprese o attività economiche di vario titolo) e/o da pubbliche amministrazioni.

Lo spirito dell’intera proposta di policy – che vede a fianco di “Parma, io ci sto!” la società di consulenza strategica di comunicazione e public affairs “Comin & Partners” – non è solo quello di garantire un riconoscimento economico da parte delle Istituzioni alle iniziative più meritevoli sul territorio ma anche di reinvestire le finanze pubbliche in attività in grado di garantire un effetto moltiplicatore sull’intero tessuto economico e sociale.

“In un momento così complesso per il nostro Paese, che impone una profonda revisione di scelte e comportamenti individuali e collettivi, la nostra Associazione, partendo da un percorso di riflessione condivisa con i cittadini, le imprese e le istituzioni del territorio, ha voluto offrire un contributo concreto nella direzione della costruzione di una società sostenibile ed aperta, incontrando l’interesse delle Istituzioni. Un risultato che ci rende orgogliosi di poter concorrere alla rigenerazione e al rilancio dei territori italiani attraverso progetti a forte impatto sociale, portati avanti attraverso una collaborazione sana e responsabile tra pubblico e privato”, ha dichiarato Alessandro Chiesi, Presidente di “Parma, io ci sto!”.

La proposta di legge prevede, dunque, un sistema di agevolazione efficace, rapido ed accessibile per tutte le iniziative ad impatto sociale che puntino sul territorio, affiancando l’azione delle amministrazioni pubbliche e mettendo a disposizione idee e forze per la rigenerazione e il rilancio dei territori italiani.

All’incontro – moderato da Lelio Alfonso, Comin & Partners – hanno preso parte, oltre al Senatore Bergesio ed al Presidente Chiesi, anche il Senatore Stefano Borghesi, la Senatrice Silvia Fregolent e Veronica Vecchi, Docente SDA Bocconi School of Management.











