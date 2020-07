Parma, vicina cessione a Hisham Al Mana/ Chi è l’imprenditore qatariota del lusso

Nuovo cambio di proprietà per il Parma. Manca solo l’ufficialità, ma ormai ci siamo: il club ducale passerà alla ricca proprietà qatariota guidata da Hisham Saleh Al Hamad Al Mana, che diventerà il nuovo presidente della società. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’imprenditore acquisterà il 51% del Parma versando 63 milioni di euro in 5 anni ed è prevista inoltre l’acquisizione del restante 49% del club entro il 2025. Emergono anche i primi dettagli: l’attuale management verrà riconfermato, mentre Guido Barilla – già socio dei ducali – entrerà a fare parte del nuovo Consiglio di amministrazione. Sky Sport precisa che l’intesa totale è in via di definizione, ma la fumata bianca definitiva dovrebbe arrivare al termine del campionato di Serie A. Termina dunque dopo tre anni la gestione cinese del gruppo Desports di Jiang Lizhang, artefice del ritorno nella massima serie del prestigioso team emiliano.

CESSIONE PARMA, HISHAM AL MANA NUOVO PRESIDENTE

C’è grande curiosità tra i tifosi del Parma di conoscere la nuova proprietà, considerando che Hisham Al Mana è tra gli uomini più ricchi del Qatar e vanta una serie di recenti successi in altri settori dell’imprenditoria. La famiglia del futuro presidente gialloblu ha investito ingenti somme in settori del lusso: dall’automobilismo all’immobiliare, passando per la vendita al dettaglia ed i media. Gianluca Di Marzio spiega che Hisham Al Mana è già presidente di Al Sharq Investment LLC, del gruppo SH Al Mana (55 filiali e 5 mila dipendenti in tutto il mondo), ed amministratore delegato di Saleh Al Hamad Al Mana Co. Le premesse sono più che ottime, dunque, data anche la popolarità della famiglia qatariota nel mondo: l’azienda di famiglia nel giro di pochi anni è diventata una delle più rispettate a livello internazionale, nonché tra quelle in più rapida crescita del Paese asiatico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA