PARMIGIANO REGGIANO/ La strategia dietro lo stop del Consorzio ai formaggi similari

I caseifici della filiera del Parmigiano Reggiano Dop non potranno produrre formaggi similari o comparabili. La proposta è arrivata lo scorso maggio, in occasione dell’Assemblea dei consorziati, che l’hanno approvata a larga maggioranza: ben il 95% ha espresso parere positivo. Il Cda ha dunque ora il compito di definire una proposta di modifica dello Statuto, che verrà presentata il prossimo ottobre. Abbiamo chiesto a Riccardo Deserti, direttore generale del Consorzio, quali ragioni abbiano portato alla decisione. Ecco cosa ci ha spiegato.

Caffè, un'app riconosce se è buono o meno/ Come funziona: basata sul deep learning…

Quali le ragioni dietro alla proposta di impedire ai caseifici della filiera Dop di produrre formaggi similari o comparabili?

Occorre innanzitutto capire il contesto in cui è avvenuta. Nel corso dell’assemblea dello scorso 15 dicembre, è stato studiato il nuovo Piano di regolazione dell’offerta, ora in fase di approvazione al ministero. La proposta per il 2023-2025, però, prevede l’adozione di criteri abbastanza rigidi per stabilizzare l’offerta. O meglio, per evitare, in questo periodo, aumenti produttivi che, secondo le nostre previsioni, potrebbero essere problematici nel mantenimento di una situazione di equilibrio, e quindi di redditività della filiera. Di fronte a un piano produttivo più stringente, abbiamo ritenuto importante intervenire per contrastare il rischio che nei caseifici del Parmigiano Reggiano avvenga quello che è successo in passato tra i consorziati del Grana Padano: che tra i produttori della Dop aumenti l’utilizzo di latte, prima destinato al prodotto certificato, per realizzare formaggi similari e concorrenti.

Dieta vegetariana aumenta il rischio di frattura dell'anca?/ Cosa dice lo studio

Dunque la proposta nel corso dell’assemblea di maggio…

A seguito della delibera di dicembre, il Cda ha chiesto all’Assemblea dei soci un mandato esecutivo per modificare lo Statuto e introdurre, di fatto, il divieto di produrre formaggi similari nei caseifici della filiera. Abbiamo ottenuto la delega a grandissima maggioranza: il 95% dei soci. L’operazione non è banale perché implica chiarire cosa sono i formaggi comparabili e sostitutivi. Stiamo dunque predisponendo tecnicamente le proposte che porteranno alla vera modifica dello Statuto, che sarà discussa a ottobre.

Quali sono i formaggi definibili come “comparabili”?

Birra, futuro a rischio come acqua frizzante/ Anidride carbonica scarseggia: è addio?

Sono formaggi “comparabili” o “confondibili” quelli che, agli occhi dei consumatori, rappresentano un’alternativa al Parmigiano Reggiano. Quindi è sicuramente comparabile e confondibile un formaggio stagionabile e grattugiabile, fatto con lo stesso latte. Per non essere considerato “comparabile”, un prodotto deve avere una consistenza tale da non poter essere grattugiabile, in primis, e delle caratteristiche che non lo rendano stagionabile.

Quanto ha pesato la vicenda Bertinelli-Report?

La questione emersa con Report è successiva alla delibera dell’Assemblea di dicembre. E ha avuto esclusivamente una valenza interpretativa per aspetti che riguardano i soli amministratori. Aspetti che sono stati chiariti internamente. È stata sicuramente oggetto di dibattito, ma la nostra proposta intende guardare a tutta la produzione e non soltanto agli amministratori.

Quanti tra i caseifici della filiera producono al momento anche formaggi similari?

Va chiarito che di vere e proprie produzioni “alternative” ce ne sono veramente poche. Sono meno di una decina i caseifici che hanno provato a investire su questo tipo di attività. Va detto inoltre che la produzione di un formaggio comparabile si lega anche a situazioni non prevedibili legate a errori di produzione. Con questa modifica vogliamo che, quei formaggi, derivanti da errori di produzione, non siano comparabili al Parmigiano Reggiano. Non potranno, per esempio, essere stagionati o stagionabili.

A quanto è stimata la produzione di similari?

Abbiamo valutato indirettamente che, nel 2021, sull’intera produzione di Parmigiano Reggiano – 4 milioni e 100mila forme – questi prodotti non erano più dello 0,5%, circa 20mila forme. Attualmente dunque è un fenomeno contenuto.

(Elisa Tonussi)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA