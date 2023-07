Parole Chiara: fuori il nuovo singolo Vamos a Bailar con Tiziano Ferro e Gabry Ponte/ Le reazioni al rilascio

Paola e Chiara non si fermano più: l’estate 2023 si infiamma con Vamos a bailar ft. Gabry Ponte e Tiziano Ferro

Per Paola e Chiara l’estate 2023 é un lavoro inarrestabile , con il rilascio di Vamos a Bailar ft. Tiziano Ferro e Gabry Ponte. Questo sulla scia del ritorno sulle scene registrato dal duo Iezzi a Sanremo 2023, con il singolo apripista del nuovo album Per sempre, Furore. Le sorelle nel segno del pop, in data 12 luglio 2023, rilasciano sulle piattaforme musicali il nuovo singolo reduci dal rilascio di Lambada ft.ing Boomdabash, contenuto nel medesimo album. Si tratta di una trio d’eccezione, che vede le sorelle Iezzi fondersi in musica con il paroliere Tiziano Ferro e il dj Gabry Ponte, per un super remix del pezzo cult di repertorio, Vamos a Bailar.

Un’opera che sin dal primo ascolto suona come un potenziale tormentone estivo “catchy”, in quanto si direbbe una versione particolarmente radiofonica del vecchio successo di Paola e Chiara, complice la collaborazione con Tiziano Ferro e Gabry Ponte.

Il brano viene presentato ai fruitori di musica, per la prima volta, in occasione della tappa bolognese del TZN 2023 tour di Tiziano Ferro. Questo al suono di una sorprendente performance live, con Paola e Chiara special guest sul palco della regione recentemente colpita dall’alluvione e per cui il cantautore di Latina ha annunciato una donazione, che é ora oggetto di discussione accesa via social.

Il post d’annuncio del nuovo remix

Nel frattempo, intanto, il duo di ritrovate sorelle del Pop, in un post condiviso a mezzo Instagram, rilasciano per iscritto un messaggio autopromozionale a beneficio dell’avvenuto rilascio: “Non potete non venire a bailar con noi! paolaiezzireal e chiaraiezzi_official- Vamos a bailar con @tizianoferro & with @gabryponte, disponibile, da ora, ovunque!” , si legge a corredo del post d’annuncio che é ora virale a mezzo Instagram. Sul re dei social, il nuovo post dell’annuncio mette intanto a segno un tripudio di interazioni a suon di like, commenti e condivisioni social, perlopiù di consenso. “Paola e Chiara le regine del 2000 sono tornate”, commenta non a caso qualche utente via Instagram, parafrasando musicalmente l’esultanza Tiziano Ferro.

