Il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, è tornato ad invocare soluzioni per le guerre in corso a Gaza e in Ucraina, esprimendo dolore e tristezza per il protrarsi di entrambe le situazioni di conflitto e chiedendo un maggiore impegno per un cessate il fuoco. In occasione dell’evento di inaugurazione del Cubicolo di Papa Eusebio alle Catacombe di San Callisto, il Cardinale ha voluto ribadire anche la massima disponibilità della Santa Sede a partecipare ai negoziati per la pace tra Russia e Ucraina offrendo anche uno spazio, anche se ha sottolineato: “Dalle risposte non credo che ci sia speranza che questa possibilità venga sfruttata”, perchè: “Le parti non si fidano l’una dell’altra“.

Un problema che sembra essere stato alla base del fallimento dei colloqui ad Istanbul, e che impedisce di trovare un compromesso. Tuttavia rinnova l’appello a non fermarsi, come aveva detto anche in una intervista rilasciata a La Stampa: “Il fallimento del vertice di Istanbul non può e non deve segnare la fine degli sforzi per fermare la guerra. La Santa Sede, fedele alla sua missione di pace, rinnova con forza l’appello a non arrendersi alla logica della violenza e al falso realismo che vorrebbe la guerra come inevitabile“, aggiungendo: “Nessuna guerra è inevitabile e nessuna pace è impossibile“.

In merito alla drammatica situazione umanitaria in corso a Gaza, il cardinale Pietro Parolin ribadisce la ferma convinzione della Santa Sede a non condividere la guerra come soluzione dei problemi ma proseguire una trattativa che possa portare a un accordo, non solo per un cessate il fuoco immediato, ma anche per la restituzione di tutti gli ostaggi e l’ingresso degli aiuti per la popolazione. Parlando poi della necessità di costruire una pace “giusta e duratura che tuteli la dignità di tutti e che rispetti i valori di giustizia e libertà“, invocata anche dal Papa, ha voluto chiarire la posizione della Chiesa sul concetto di “legittima difesa“, che dovrebbe giustificare la strategia dell’Unione Europea sulla corsa al riarmo, sottolineando come questa sia un chiaro sintomo della percezione di insicurezza che sta aumentando in tutto il mondo.

Ma pur legittimando il ricorso alla potenza militare per tutelare la sovranità, occorrerebbe anche riflettere sui rischi di un eccessivo accumulo di armi che potrebbe alimentare ulteriormente la minaccia invece di bilanciare gli equilibri pacifici dei rapporti internazionali, ai quali invece si dovrebbe puntare maggiormente per eliminare le cause profonde dei conflitti.