Il cardinale Parolin lancia un appello al Venezuela dopo le canonizzazioni dei due nuovi Santi: “costruire diritti, libertà e pace, spezzare ogni pressione”

L’APPELLO (TUTT’ALTRO CHE “BANALE”) SULLA PACE IN VENEZUELA: COSA HA DETTO IL CARDINALE PAROLIN

In uno scenario di guerra civile ormai permanente da anni, con una crisi economica senza pari e con le tensioni politiche altissime tra il regime di Maduro e gli Stati Uniti, il Venezuela ha vissuto un weekend ricco di emozioni con la canonizzazione dei due nuovi Santi José Gregorio Hernández (medico laico) e suor Carmen Rendiles (religiosa fondatrice delle Suore Ancelle di Gesù in Venezuela).

Nella Santa Messa di ringraziamento per i due Santi venezuelani celebrata questa mattina in San Pietro dal cardinale Pietro Parolin – Segretario di Stato Vaticano – viene sottolineato in più passaggi come il presente e il futuro del Paese sudamericano siano strettamente collegati con la testimonianza di pace e libertà che emerge dall’esperienza umana e di fede dei due nuovi canonizzati.

Ricordando i tempi passati da nunzio apostolico a Caracas, il cardinale Parolin si rivolge con tenerezza e cura al popolo venezuelano, chiedendo di superare l’oppressione delle libertà e dei diritti democratici purtroppo in corso fin da Chavez, poi continuato da Maduro: «solo vivendo l’esempio del Signore» offerto dai due nuovi Santi, «è possibile spezzare le pressioni ingiuste, liberando gli oppressi». Serve passare dalla morte alla vita, dall’odio e il conflitto verso invece la pace e la conciliazione: secondo Parolin, occorre costruire e riscoprire i fondamenti di verità, amore, libertà e giustizia, «rispettando i diritti umani, creando spazi di incontro e di convivenza democratica».

Insomma, la sequela del bene comune contro l’oppressione e l’ideologia delle libertà oppresse: sono parole nette quelle del Segretario di Stato, che riprendono l’omelia di Papa Leone XIV per le canonizzazioni di domenica, ma che riaprono un confronto diretto tra la Santa Sede e le istituzioni venezuelane: «serve dare priorità a ciò che unisce realmente e non a ciò che divide», ed è il grande motivo per cui le canonizzazioni dei due nuovi Santi venezuelani incarnano un momento fertile per intraprendere il cammino di pace, «Che San José Gregorio e Santa Madre Carmen intercedano affinché possiate proseguire con speranza e determinazione», conclude il Card. Parolin.

I DUE NUOVI SANTI VENEZUELANI PER UN PAESE CHE GRIDA LIBERTÀ

Sempre il cardinale Parolin, nell’omelia della Santa Messa per i due nuovi Santi del Venezuela, ricorda la grande presenza guaritrice di San Hernández o del “genio femminile” incarnato da Santa María Carmen Rendiles: «Solo amando i fratelli si passa dalla morte alla vita», questo è il vero messaggio che il Segretario di Stato ha voluto trasmettere osservando l’esperienza di fede dei due nuovi eletti nella schiena dei Santi di Dio, «un messaggio di fede che San José Gregorio e Santa Carmen hanno attualizzato eroicamente nel loro tempo».

In un contesto storico e politico che coglie il Venezuela in uno dei massimi momenti di crisi della sua storia recente, la canonizzazione dei due nuovi Santi rappresenta una grande occasione di riconciliazione e speranza come da tempo la stessa Chiesa sudamericana riconosce e richiede: «liberare i detenuti politici e riscoprire il valore del bene comune», questo sottolineano i vertici delle Diocesi venezuelane a colloquio con l’AgenSIR, identificando come una duplice grande occasione sia la canonizzazione che il Premio Nobel per la Pace alla dissidente anti-Maduro, Maria Corina Machado.

«La loro canonizzazione non può ridursi a gesti esteriori di gioia e a omaggi artistici», spiega la Conferenza Episcopale Venezuelana dopo la sincera felicità nel vedere proclamati due nuovi Santi della Chiesa in Venezuela, serve piuttosto una riflessione vera sul presente e il futuro del Paese, proprio seguendo l’esempio di fede e di vita di Rendiles e Hernández, «stimolo affinché tutti i venezuelani si incontrino e si apprezzino come figli e fratelli tra loro».