Parrocchie, fondi dal governo contro la crisi/ Negli Usa aiuti per gli stipendi

La crisi per Coronavirus mette in difficoltà anche diocesi e parrocchie cattoliche negli Stati Uniti: il brusco calo delle offerte è un problema non da poco, che negli Usa coinvolge tutte le confessioni religiose. L’agenzia CNA ha fatto però un’analisi relativa alla Chiesa Cattolica, osservando che molte parrocchie si sono rivolte ai prestiti governativi per pagare le spese di otto settimane di stipendio per i collaboratori – negli Usa sono molto più diffusi che da noi i rapporti lavorativi anche per parrocchie e congregazioni religiose di vario genere e di ogni confessione.

Dunque, per rimanere ai cattolici ecco che si stimano quasi 13.000 parrocchie su 17.000 che hanno chiesto questo aiuto alla Small Business Administration (SBA), 9.000 delle quali hanno già ricevuto il contributo.

La SBA, che aiuta le piccole imprese, deve gestire una situazione difficilissima a causa del Coronavirus, ma ha chiarito che non discriminerà le “piccole aziende” religiose, a patto naturalmente che soddisfino i requisiti richiesti alle realtà senza fini di lucro per accedere a questi fondi, esattamente come tutte le altre piccole imprese che in questi mesi fanno fatica a pagare i loro dipendenti.

PARROCCHIE USA: LA SITUAZIONE E GLI AIUTI ECONOMICI

Infatti bisogna tenere presente la situazione degli Usa: come già accennato, se in Italia è raro che una parrocchia abbia dipendenti, e quando ve ne sono sono in numero estremamente limitato, negli Stati Uniti il fenomeno è assai più ampio e di conseguenza i dipendenti di parrocchie e congregazioni religiose di ogni genere è legittimo che vengano aiutati a ricevere i loro stipendi, esattamente come i dipendenti di ogni altro genere di piccola impresa.

Come detto, vi sono dei parametri da rispettare, anche per le realtà non a scopo di lucro: le parrocchie fanno parte di questa categoria e se ne rispettano i parametri ricevono i contributi. Il Congresso ha approvato il piano di finanziamenti per aiutare l’economia in tempi di Coronavirus il 27 marzo e per le piccole imprese sono stati stanziati inizialmente 350 miliardi di dollari sotto forma di prestiti, poi il 27 aprile sono stati aggiunti altri 310 miliardi.

I prestiti servono innanzitutto per pagare gli stipendi e saranno infatti a fondo perduto se un’impresa li utilizza almeno al 75% per questa finalità. Oltre alle parrocchie cattoliche, un gran numero di congregazioni protestanti, ma anche comunità ortodosse ed ebree, hanno avuto accesso a questi prestiti.



