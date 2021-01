Parroco choc “Vaccino anti-Covid è una porcheria”/ Caos a Paduli, sindaco si dissocia

Bufera a Paduli, provincia di Benevento. Nel mirino della critica è finito il parroco, don Francesco. Il motivo? Le sue parole sul vaccino anti-Covid. Il religioso, chiamato a sostituire il parroco in carica, dal pulpito della chiesa ha pronunciato dichiarazioni choc contro la scienza e la politica: «Il vaccino anti-Covid è una porcheria».

Come evidenziato dai colleghi di Agi, don Francesco è il parroco di Sant’Arcangelo Trimonte ed ha deciso di recitare un monologo no-vax davanti a numerosi fedeli: «Voi pensate che chi sta inventando i vaccini lo fa per il vostro bene e credete ancora di più che, dopo aver iniettato quel poco di porcheria, fatta anche con gli aborti, non potete più morire. Eppure, ed è realtà, è sui giornali, un uomo, nonostante il vaccino il giorno prima, è morto di infarto. Pensava che si era salvato, il giorno dopo lo hanno messo nella bara».

PADULI SOTTO CHOC, PARROCO: “VACCINO ANTI-COVID É UNA PORCHERIA”

Le parole di don Francesco sul vaccino anti-Covid hanno sconcertato la comunità di Paduli. L’episodio ha fatto rapidamente il giro del paesino, nonché dei social, e il primo cittadino Domenico Vessichelli ha immediatamente preso posizione, smarcandosi dal giudizio del religioso: «Noi abbiamo un’idea opposta il vaccino è l’unica strada per la salvezza, anzi siamo preoccupati per il ritardo nella consegna delle dosi. Anche il nostro parroco è rimasto perplesso da queste parole. Ci tengo solo a dire che non voglio che Paduli venga strumentalizzata da una persona che ha parlato a titolo puramente personale e che non rappresenta la nostra comunità». Attesa una replica da parte del parroco nel corso delle prossime ore, ma le sue dichiarazioni hanno fatto parecchio rumore…



