Parrucchieri estetisti chiusi, 1 giugno Fase 2/ A Padova si incatenano per protesta

Gli ultimi ad aprire saranno parrucchieri ed estetisti. Salvo nuove disposizioni, la data che è stata fissata dal governo è lunedì 1° giugno. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte illustrando i contenuti del Dpcm 26 aprile 2020 sulla Fase 2. In molti hanno subito pensato al fatto che in realtà la ripartenza scatterebbe il 3 giugno, visto che l’1 è lunedì, giorno in cui i parrucchieri non lavorano, e il 2 è Festa della Repubblica. Ma considerando la fase delicata che sta attraversando la categoria, potrebbe diventare un giorno lavorativo ordinario. Chi riuscirà a “sopravvivere” fino ad allora dovrà rivoluzionare la gestione del salone. Andrà ampliata la possibilità di prenotazione, anche per garantire il corretto distanziamento, ma potrebbe essere anche rilevata la temperatura in ingresso. Si potrebbe pensare anche a schede da far compilare alla cliente, da accogliere con un kit. Tra le possibili novità anche aperture straordinarie e selezione dei servizi. Anche per questo il lunedì dovrebbe diventare lavorativo.

PARRUCCHIERI ED ESTETISTI, A PADOVA SI INCATENANO PER PROTESTA

Ma la decisione del governo non è stata accettata di buon grado dai parrucchieri. Sono infatti partite le proteste, non solo sui social e in Rete, dove stanno montando molte polemiche e una rivolta “virtuale”. Due titolari di un negozio di parrucchiere a Padova, ad esempio, si sono incatenati stamattina in segno di protesta contro le misure anti-contagio che impediscono la riapertura di queste attività commerciali a maggio. I titolari del salone “Dolce Vita”, in corso Milano, secondo quanto riportato dall’Ansa, si sono legati ai polsi e al corpo una catenella di quelle che vengono di solito usate per le delimitazioni nelle file. In una conferenza stampa improvvisata hanno poi spiegato i motivi della loro protesta. «Non possiamo rimanere chiusi ancora siamo pronti per aprire, rispetteremo le norme, ma non possiamo rimanere fermi», hanno dichiarato all’agenzia di stampa Agostino Da Villi e Stefano Torresin.



