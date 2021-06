Parsifal di Marco Filiberti/ Anteprima tra musica, cinema e letteratura

Su questa testata è stato di recente recensita la produzione viennese di Parsifal di Wagner che situa la “sacra rappresentazione scenica” (come la chiamò l’autore) ambientata in un carcere oggi. Un nuovo Parsifal è in arrivo questa volta al cinema dove si ricorda ancora l’edizione cinematografica del lavoro di Hans Jurgen Sybergerg che, come l’opera, durava 260 minuti e richiedeva uno schermo tale che, nell’estate 1983, a Roma venne proiettato alle Terme di Caracalla.

Si tratta di Parsifal di Marco Filiberti che probabilmente andrà al Festival di Berlino in autunno e successivamente sarà nelle sale, specialmente in quelle “d’essay”. A differenza del film di Sybergerg di quaranta anni fa che era una versione integrale, ma astratta, dell’opera di Wagner, la trasposizione cinematografica di Filiberti, che ho avuto modo di vedere in anteprima, è fedele alla spirito ed in gran misura al racconto (trasposto ai tempi nostri). Ha una durata di circa 120 minuti. Non è una versione cinematografica dell’opera, anche se i personaggio centrali sono i medesimi (unitamente a personaggio di altre opere di Wagner) e la partitura wagneriana è utilizzata solo in parte come colonna sonora. Unitamente alla musica di Wagner (pure di altre opere del compositore di Lipsia), ci sono brani di Britten, Webern, Bartók. Strauss (Richard), Dietz, McRae, Dwoland, Gray. Gershwin, Pad, Ĉajkovkij. Mazzocchi e Sasso. Il mito – si è detto – viene attualizzato: il giovane Parsifal non ha consapevolezza di chi è, da dove viene e dove va, la acquista in parte vedendo, nel Castello del Graal, le sofferenze di Amfortas e soprattutto in una taverna-bordello di Odessa (la trasposizione del giardino di Klinsgor), sequenza che occupa la parte centrale del film. Ottimi attori, soprattutto il protagonista, e belle fotografie.

E’, però, un film per iniziati. Diversi anni fa, Mario Bortolotto intitolò Wagner: l’oscuro un suo saggio pubblicato da Adelphi. Tra le opere di Wagner, l’estrema “sacra rappresentazione scenica” è forse la più oscura; anche per questa ragione, la trasposizione cinematografica di Sybergerg aveva scelto la strada di pura astrazione e simbolismo per oltre quattro ore. Filiberti ne dà, invece, una lettura molto concreta che, nella scena della taverna/bordello, potrebbe fare arricciare il naso ai benpensanti.

Per questo, come si usava (saggiamente) una volta, il film giunge con un libro curato da Luca Ciammarughi (Il Flusso Graalico – la drammaturgia musical dell’opera cinematografica Parsifal di Marco Filiberti, pp. 126, Varese, Zecchini Editore, €25). Il volume contiene, oltre ad una raccolta delle immagini tratte dal film ed una prefazione del regista, sei saggi (rispettivamente di Luca Ciammarughi, Luca Cimichella, Stefano Sasso, Paolo Marzocchi, Emanuele Burrafato, e Piero Mercogliano) dedicati non solo a come intendere il mito del Graal (e il peregrinare di Parsifal per afferrarne gli aspetti principali) oggi ma anche e soprattutto come costruire una ricca ed intensa colonna musicale con musiche di vari autori e di varie epoche. E’ un volume agile, ma indispensabile per chi oggi vuole gustare a pieno un film che si annuncia come uno dei più intriganti della prossima stagione autunnale.

