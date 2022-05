Partita Under 17 in Sicilia finisce in rissa/ Calci e pugni al termine della sfida

Caos in Sicilia, dove una partita della categoria Allievi è finita in rissa. Calci e pugni si sono visti in campo dopo il triplice fischio della partita tra Gymnica Scordia e Libertas Catania. Il match, valido per il campionato Allievi, si è giocato allo stadio “Binanti” di Scordia, in provincia di Catania. Dopo la fine della gara della categoria Under 17, si è scatenata una rissa furibonda in campo. Tra i presenti sul rettangolo verde sono volati calci, pugni e parole grosse, con un’invasione di campo anche per mano di esterni.

Il match si era concluso regolarmente con la vittoria dei locali contro la Libertas Catania con il risultato di 4 a 1. Ad un certo punto, però, la follia. Non appena l’arbitro ha fischiato il triplice fischio, si sono riversate in campo persone dalle tribune a dar man forte ai calciatori. Non solamente giocatori, dunque: alla rissa in campo hanno partecipato anche persone non appartenenti alle due squadre, probabilmente genitori e tifosi.

Partita Under 17 in Sicilia, carabinieri aprono un’indagine

La partita Under 17, valida per la finale di ritorno del campionato provinciale etneo della categoria allievi, vedeva contrapposte Gymnica Scordia e Libertas Catania Nuova. La sfida, terminata 4 a 1 per i padroni di casa, all’andata era finita 0 a 0. Il match, andato in scena ieri pomeriggio allo stadio Binanti di Scordia, a circa 40 km da Catania, ha visto un exploit di violenza al termine della sfida.

Quando l’arbitro ha fischiato la fine del match è infatti scattata la follia: i giocatori si sono inseguiti per darsele di santa ragione, con tanto di intervento di uomini esterni che hanno partecipato al pestaggio. I giocatori a terra sono stati presi a calcio, altri inseguiti e malmenati. Un tutti contro tutti, come mostrano le immagini riportate da Lasicilia.it. I carabinieri di Scordia hanno aperto un’indagine per risalire ai colpevoli e stanno cercando di ricostruire la dinamica del pestaggio. In tribuna si è invece visto un fuggi fuggi generale, mentre altri si sono avvicinati al campo per capire cosa stesse accadendo.

