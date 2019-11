Partite Iva e tasse imprese: domani lunedì nero/ Versamenti Iva-Irpef: come funziona

Sarà un lunedì nero quello che si attende per le Partite Iva e le imprese: sono circa 27 miliardi di euro complessivi i “conti” dei versamenti Iva e Irpef per dipendenti e collaboratori che scatteranno con lunedì 18 novembre. La stima complessiva arriva dalla Cgia di Mestre che ha calcolato come il popolo delle partite Iva e le stesse aziende debbano versare per questa data le ritenute Irpef dei dipendenti, il versamento dell’Iva e inoltre tutte le imprese sono anche chiamate dovranno versare i contributi previdenziali dei propri lavoratori ed eventuali collaboratori. «Lo Stato incasserà in un solo giorno un importo pari alla dimensione economica della prossima manovra di bilancio. Una cifra da far tremare i polsi, anche se è bene ricordare che si tratta di una partita di giro», spiega in una nota il presidente della Cgia di Mestre, Paolo Zabeo. Come sostituto d’imposta, le aziende entro il 18 novembre dovranno pagare tutta l’Iva incassata nelle settimane scorse della propria clientela oltre all’Irpef per le proprie attività. Secondo le novità dell’ultimo Decreto Fiscale, le imprese e i lavoratori autonomi potranno versare gli acconti di novembre nella misura del 50% di tassazione e non della precedente aliquota che era ferma al 60%: la norma prevede che gli acconti IRPEF, IRES e IRAP, imposte sostitutive, cedolare secca, IVIE, IVAFE si paghino in due rate del 50% ognuna (prima erano invece al 40% e al 60%). Quindi, spiega Pmi.it, «la prossima rata di fine novembre (che va pagata entro il 2 dicembre, perché il 30 novembre cade di sabato), sarà pari al 50% (e non al 60%)».

PARTITE IVA E ACCONTI IVA: COME FUNZIONA

La rimodulazione pensata dal Decreto Fiscale viene “dedicata” a tutti quelli che versano imposte in un’unica soluzione e che dunque pagheranno un acconto del 90%: riguarda molte aziende e soprattutto quasi tutte le Partite Iva (cioè tutti i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa, indici di affidabilità fiscale). L’acconto al 50% verrà pagato in questo acconto di novembre per queste categorie: Imprese e lavoratori autonomi che esercitano le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA; regime forfetario agevolato; regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. In merito al carico delle tasse del nostro Paese, con i versamenti Irpef e Iva da “record”, il segretario della Cgia Renato Mason ha ricordato come «sebbene la congiuntura economica non volga al bello, lo sforzo fiscale richiesto alle nostre imprese non ha eguali nel resto d’Europa». Secondo gli ultimi dati della Banca Mondiale, citati da “Il Giornale”, la pressione fiscale complessiva sulle aziende italiane ammonta al 59,1% dei profitti commerciali mentre nell’Eurozona si ferma in media a 42,8%.

