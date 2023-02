Partite truccate da baby calciatori: stop di 4 anni/ Dirigente: “Decisione assurda”

Partite truccate da baby calciatori nel campionato toscano dei Giovanissimi regionali Élite. Il caso, come riportato da La Nazione, ha portato alla sospensione per quattro anni dell’allenatore di una delle squadre coinvolte, Federico Viviani, e di tre suoi tesserati e allo stop di un anno per un altro giocatore quindicenne. Nei confronti dei due club, invece, la sentenza della Corte federale d’appello a sezioni unite ha stabilito 4 punti di penalizzazione per i pisani dello A.S.D. Zambra calcio e mille euro di multa per massesi del Montignoso.

Le indagini hanno provveduto a stabilire che le due società in questione si erano accordate per decretare la retrocessione del Floria Grassina Belmonte, che ha presentato successivamente un esposto alla Procura. I fatti anomali avvenuti nella partita tra A.S.D. Zambra e Montignoso, tra cui un calcio di rigore, sono stati confermati anche dai giudici. A confermare l’accordo poi anche alcuni video con delle conversazioni intercettate in tribuna e le chat dei protagonisti sul campo.

Partite truccate da baby calciatori: stop di 4 anni, i motivi

La combine che ha portato alle partite truccate dai baby calciatori di A.S.D. Zambra calcio e Montignoso dunque non avrebbe previsto alcun patto economico, bensì sarebbe stata determinata esclusivamente da alcune antipatie nutrite dai due club nei confronti del Floria Grassina Belmonte. Alla dirigenza di quest’ultimo non è andata giù la retrocessione e, dunque, si è deciso di andare fino in fondo, trovando la collaborazione dei giudici della Corte federale d’appello.

Non ci sta adesso l’A.S.D. Zambra calcio, che in virtù della penalizzazione verrà retrocesso. “Siamo sconvolti per una decisione che ha ribaltato il nostro proscioglimento in primo grado. È stata accolta la tesi accusatoria della società di calcio che si ritiene danneggiata dalla condotta dei nostri atleti in quella partita con il Montignoso, che invece è stata normalissima”, così il direttore generale Cristiano Cavallini ha commentato la sentenza a La Nazione.

