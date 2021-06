Parto record in Sudafrica: 10 gemelli/ La mamma: “Nessun trattamento per fertilità”

Un vero e proprio parto da record quello accaduto in Sudafrica dove una madre ha dato alla luce ben 10 gemelli. La donna, di 37 anni, ha partorito sette maschi e tre femmine attraverso un parto cesareo, una nascita straordinaria tenendo conto del fatto che durante i controlli in gravidanza i medici non erano riusciti a vedere tutti e dieci i bambini. L’episodio, come riferito dai colleghi di Quotidiano Nazionale, si è verificato nella provincia del Gauteng, dove Gosiame Thamara Sithole, ha dato appunto alla luce dieci figli, due in più rispetto a quanto previsti dopo gli ultimi accertamenti presso l’ospedale di Prethoria della scorsa notte.

I primi a dare la notizia erano stati dei giornalisti di una testata locale, che hanno contattato Teboho Tsotetsi, il marito e neo papà di dieci figli, e si tratta senza dubbio di una nuova da record visto che il precedente primato apparteneva alla maliana Halima Cissè, di cui vi avevamo già parlato, e che in Marocco aveva dato alla luce nove bambini. Gosiame Thamara Sithole era già madre di due gemelli di sei anni, e ai giornali aveva spiegato che la sua gravidanza era totalmente naturale, senza sottoporsi ad alcun trattamento di fertilità.

PARTO RECORD IN SUDAFRICA: 10 GEMELLI VENUTI AL MONDO

“Sono sette maschi e tre femmine – ha dichiarato il padre, che non è riuscito a trattenere l’emozione – era incinta di sette mesi e sette giorni. Sono felice… Ma non riesco ancora a parlare”. Curioso come il numero di bambini sia lievitato nel corso della gravidanza, di pari passo con la pancia: inizialmente, infatti, i medici avevano visto sei bimbi, che erano poi divenuti otto, e quindi al parto ne erano comparsi dieci. “Quando i medici mi hanno dato la notizia ho avuto paura – ha raccontato la madre – e ho iniziato a pregare perché tutti i bambini che avevo in grembo potessero sopravvivere”.

