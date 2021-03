Partorisce 4 gemelli, ma ne deve abbandonare 2/ Costo cure ospedale troppo alto

Questa storia, che giunge direttamente da Nairobi, capitale del Kenya, parrebbe essere una delle tante a lieto fine: una ragazza di ventisei anni, Virginia Adhiambo, ha messo al mondo 4 gemelli, nell’ambito di un parto plurigemellare. Lieto fine perché la giovane era convinta di non potere avere figli e si era sottoposta ad alcune cure per ritrovare la fertilità, coronando il proprio obiettivo e riuscendo a diventare mamma. Un regalo meraviglioso, senza dubbio, al quale però lei ha dovuto rinunciare, almeno parzialmente.

Il motivo è davvero da brividi, poiché connesso a difficoltà economiche non preventivate né preventivabili; infatti, Virginia è rimasta ricoverata per parecchio tempo presso il Nairobi South Hospital, dal momento che ha avuto necessità di smaltire con calma i postumi della complessa gravidanza. Addirittura, la giovane madre è finita in terapia intensiva per recuperare, mentre i suoi piccoli hanno avuto necessità di trascorrere un determinato periodo di tempo all’interno dell’incubatrice.

MADRE DEVE ABBANDONARE 2 DEI 4 GEMELLI PARTORITI: SI CERCANO I SOLDI PER PAGARE IN TOTO LE CURE OSPEDALIERE

Un vero e proprio dramma si è palesato davanti agli occhi della ragazza e di suo marito quando si sono trovati di fronte al conto preparato dalla struttura nosocomiale, che era davvero salatissimo: parliamo, per l’esattezza, di 30mila euro. Una cifra da capogiro, che lei e il suo consorte non sono riusciti a onorare per intero, consegnando all’ospedale “solo” 15mila euro. In virtù di ciò, la donna ha potuto tenere solo due dei 4 gemelli, mentre gli altri due sono stati abbandonati presso il nosocomio. Una decisione tremenda, che Virginia e suo marito non avrebbero mai e poi mai voluto prendere, tanto che non si sono arresi di fronte alla realtà e, nonostante il traguardo da raggiungere sia davvero complicato, stanno provando a percorrere qualsiasi strada per riuscire a racimolare i restanti quindicimila euro che possano permettere loro di “riappropriarsi” dei loro figli. Nella maxi-colletta sono coinvolti tutti i familiari dei coniugi oltre a vari amici. I bambini sono venuti al mondo nel mese di febbraio e il sogno dei loro genitori è di poterli crescere tutti e quattro insieme…



© RIPRODUZIONE RISERVATA