Partorisce figlia solo per abusarne/ Grosseto, due genitori condannati per violenza

Una vicenda terribile quanto accaduto a Grosseto, dove due donne e un uomo sono stati arrestati per aver abusato sessualmente delle loro figlie. Ieri il palazzo di giustizia di Firenze ha condannato l’uomo, un grossetano di 41 anni, a 9 anni di carcere, mentre le due donne (la compagna del condannato e un’altra di 37 anni emiliana) a sei anni di reclusione. Una pena che sembra tutt’altro che esemplare tenendo conto dell’orrore perpetrato dai tre. Le bambine abusate sarebbero piccolissime, fra cui una che veniva seviziata dalla madre, per poi mandare filmati e video all’uomo, che ricambiava l’orrendo favore inviandole piccole somme di denaro. Quando le forze dell’ordine sono entrate in casa per arrestare il 40enne, era l’estate del 2019, e questi si era consegnato senza opporre resistenza dicendo «Sono malato, fatemi curare». L’uomo si trovava infatti già agli arresti domiciliari per una precedente condanna per detenzione di materiale pedopornografico, e la polizia postale gli ha sequestrato migliaia di foto e di filmati con vittime bambini di meno di 3 anni.

CHOC A GROSSETO, NEONATA ABUSATA: “UN FILM DELL’ORRORE”

Il quotidiano La Stampa parla di “film dell’orrore” girato nella casa dove una bambina appena nata veniva abusata dai genitori, che invece avrebbero dovuto proteggerla ed accudirla. Secondo il giudice la donna aveva portato avanti la gravidanza solamente per poter avere un oggetto sessuale che soddisfacesse le voglie dei due: «Ha portato avanti la gravidanza – si legge sulla sentenza – con il preciso intento di realizzare le fantasie sessuali condivise con il compagno, in particolare quelle di poter abusare della figlia, usata come giocattolo sessuale». Dalle chat di WhatsApp sono emersi poi altri particolari raccapriccianti, come ad esempio il fatto che il padre toccasse i genitali della figlia mentre consumava un rapporto sessuale con la moglie, quando la bimba aveva appena un anno e poi due anni. Non è specificata invece l’età dell’altra donna emiliana, che abusava della figlia ottenendo in cambio soldi dall’uomo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA