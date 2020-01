Partorisce il decimo figlio con il quinto parto cesareo/ Come stanno mamma e bimbo?

Una donna ha partorito il decimo figlio con il quinto parto cesareo all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Per i medici è stato un intervento da considerarsi da “guinness dei primati a livello mondiale”. Il ginecologo del reparto di Ostetricia e ginecologia Maurizio Arduini ha raccontato, come riportato da Ansa, le sue sensazioni: “Stiamo raccontando un caso veramente eccezionale, immagino sia unico in Italia e raro nel mondo. La paziente era alla sua decima gravidanza dopo aver già partorito nove figli. Era al quinto paro cesareo ad altissimo rischio per una patologia grave della placenta. Il management della gravidanza richiedeva un particolare impegno. La donna e la bambina che portava in grembo dovevano essere sottoposti a dei periodici controlli“.

Partorisce il decimo figlio con il quinto parto cesareo: le parole di Fabrizio Damiani

Fabrizio Damiani ha parlato dell’intervento che ha portato una donna a partorire il decimo figlio al suo quinto parto cesareo. Il direttore del Dipartimento materno infantile della Usl Umbria 2: “La complessità chirurgica di questa operazione, l’alto rischio per bimbo e madre, l’eccezionalità dell’evento hanno richiesto un’organizzazione decisamente articolata e multidisciplinare. Oltre ai ginecologi c’erano radiologi di interventistica, medici anestesisti, pediatri, personale della sala operatoria e ostetriche”. Sicuramente questa operazione sarà studiata per cercare anche di capire come gestire in futuro altri casi da considerarsi al limite almeno quanto questo specifico.

