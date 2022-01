Parveen Dusanj, moglie Kabir Bedi/ Insieme da 16 anni “Lui, il mio gigante gentile”

L’incontro tra Parveen Dusanj e Kabir Bedi è avvenuto a Londra, nel 2006, durante uno spettacolo teatrale dell’attore di Sandokan. Il loro è un grande amore, giunto dopo una vita sentimentale abbastanza lunga e non certo priva di tormenti da parte del concorrente attuale del Grande Fratello Vip. Al fianco alla ballerina britannica originaria della sua terra, l’India, però, Kabir sembra aver finalmente trovato la serenità. Nonostante tra i due ci siano quasi 30 anni di differenza, l’età per loro non ha mai significato un grande problema, come dimostrato dai loro sentimenti sempre più solidi.

Quando Kabir è stato impegnato nelle riprese della fiction Un medico in famiglia con Lino Banfi, la moglie Parveen non ci ha pensato due volte e lo ha seguito nella Capitale. Da quel momento è iniziato ufficialmente il loro amore che da allora non si è più interrotto, nonostante qualche dubbio da parte della famiglia della donna, per via del passato sentimentale di Kabir e di tre matrimoni alle spalle. I due sono insieme da 16 lunghi ma felici anni. Proprio a Roma, sulla scalinata di Piazza di Spagna, l’attore le chiese di sposarla, ed ovviamente lei accettò!

Parveen Dusanj, moglie Kabir Bedi: l’insegnamento che ha tratto dalla loro storia

In occasione del recente compleanno di Kabir Bedi, non poteva mancare una bellissima sorpresa, durante la quale Parveen Dusanj gli ha fatto arrivare tutto il suo amore, nonostante la distanza. “Ti auguro un felice compleanno ed auguro a noi un felice anniversario”, aveva detto, “Mi manchi ma ti vedo ogni giorno in tv, è surreale, stai andando così bene”. La moglie dell’attore, nel parlare di lui, lo aveva definito “un uomo forte, un gigante gentile”, invitandolo a sorridere ed a mantenere forte la sua energia: “Continua a condividere il tuo amore e la tua luce, fammi vedere il tuo sorriso e sentire le tue risate, le adoro”.

Al fianco di Kabir Bedi, la moglie Parveen Dusanj ha dichiarato dei aver appreso il maggiore insegnamento: “che la vita è una grande avventura”. Ma a parlare della splendida ed innamorata donna, era stato lo stesso marito che l’ha definita “una donna splendida”, dicendosi molto fortunato nell’aver incontrato lei nella sua vita.

