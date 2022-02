Parveen Dusanj moglie Kabir Bedi/ “Se potessi rivivere la mia vita lo rifarei con te”

La moglie di Kabir Bedi, Parveen Dusanj, anche in occasione di San Valentino, festa degli innamorati per eccellenza, non poteva restare in silenzio ed ha voluto rinnovare all’attore tutto il suo amore con un video messaggio direttamente dall’India. “Mi manchi, sii forte e continua a ballare!”, ha dichiarato la donna nel suo video fatto vedere nelle passate ore a tutti i Vipponi nella Casa del Grande Fratello Vip. La donna, bellissima e sorridente come sempre, ha rinnovato i suoi forti sentimenti nei confronti del marito al quale è legata da quel primo incontro avvenuto a Londra nel 2006.

Kabir Bedi rompe il silenzio sulla sua vita privata/ "Quando mi sono sposato per la seconda volta..."

Kabir Bedi ha così osservato con grande attenzione il breve filmato ed ha ascoltato con commozione le parole della sua donna che ha dichiarato: “Ciò che amo di te è che nonostante tutto ciò che hai sopportato nella vita, in amore non ti sei mai arreso. Se potessi rivivere la mia vita, la rivivrei con te ancora e ancora”, ha chiosato, facendo commuovere non solo Bedi ma anche il resto degli inquilini.

Kabir demolisce Manila "Farebbe tutto per vincere il GF Vip"/ "La più furba di tutti"

Parveen Dusanj, moglie Kabir Bedi: il matrimonio più lungo

Le recenti parole di Parveen Dusanj rivolte al marito Kabir Bedi in occasione della festa di San Valentino hanno tranquillizzato ulteriormente il Vippone, forte del loro amore reciproco. La donna, ballerina britannica originaria dell’India, non ha mai sentito il peso della differenza di età tra i due. La coppia è unita in matrimonio da ben 16 anni ed anche in occasione del compleanno dell’attore, Parveen gli aveva fatto giungere tutto il suo grande amore, ribadendo di sentire particolarmente la sua mancanza. In quella occasione parlando di lui gli aveva dedicato parole importanti definendolo “un uomo forte, un gigante gentile”.

Kabir Bedi contro Manila Nazzaro/ "Hai detto cose dolci, ma hai fatto cose cattive"

Con lei al suo fianco, Kabir sembra aver finalmente trovato il vero amore dopo i precedenti matrimoni dei quali ne ha recentemente parlato con i suoi inquilini. L’attuale matrimonio con Parveen Dusanj è il più duraturo dei precedenti: “Con tutte le mie ex sono rimasto amico”, ha ammesso parlando dei precedenti matrimoni. “Questa è la mia storia più lunga”, ha ammesso parlando del suo attuale nonché quarto matrimonio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA