Parveen Dusanj, moglie Kabir Bedi/ “Sei un uomo forte, un gigante gentile. Ti amo”

Parveen Dusanj è la moglie di Kabir Bedi, l’attore di Sandokan e ex concorrente del Grande Fratello Vip. Un grande amore quello nato tra i due che, dopo dieci anni di fidanzamento, hanno deciso di diventare marito e moglie con una bellissima cerimonia celebrato nel 2006. La donna è molto riservata, ma ha fatto un’eccezione in occasione del compleanno del marito inviando un video-messaggio proprio nella casa del GF VIP.

Sandokan, chi è il personaggio letterario?/ Nato dalla fantasia di Emilio Salgari

“Tesoro ti auguro un felice compleanno e a noi un buon anniversario. Mi manchi, ma ti vedo ogni giorno in televisione, è meraviglioso e surreale. Tutta la famiglia ti manda tanto affetto e spero che conoscano l’uomo che amo così profondamente” – ha detto la donna che rivolgendosi al marito ha aggiunto – sei un uomo forte, un gigante gentile, continua a sorridere e a condividere il tuo amore e la tua luce. Se c’è una cosa che ho imparato dalla nostra vita insieme, è che la vita è una grande avventura, quindi goditi questa avventura. Dopo andrò in spiaggia e ti manderò il mio amore e i miei baci e la brezza marina ti porterà lì il mio messaggio. Ti amerò per sempre amore mio”.

KABIR BEDI ELIMINATO/ "Gf Vip: bella esperienza, come una prigione a 5 stelle"

Kabir Bedi sulla moglie Parveen Dusanj: “è una donna splendida”

Le parole di Parveen Dusanj hanno commosso Kabir Bedi che, nella casa del Grande Fratello Vip, ha replicato: “Parveen è una donna splendida che mi ha dato tanto gioia nella mia vita, sono veramente molto fortunato ad avere lei nella mia vita”. Tra i due c’è una grandissima complicità come ha raccontato proprio l’attore: “lei mi ama e si preoccupa per me in una maniera che mi tocca il cuore. Come attore internazionale la mia vita e gli orari sono abbastanza caotici. Parveen mette ordine nella mia esistenza. Rispetto le sue idee e lei mi aiuta sempre a tenere i piedi per terra e mi riporta alla realtà che mi circonda. Su di me Parveen ha un effetto calmante, chiedo il suo consiglio e ne faccio sempre tesoro”.

Kabir Bedi contro Manila Nazzaro/ Dopo la lite, il gesto dell'attore fa infuriare...

Infine proprio sul matrimonio, Kabir Bedi ha rivelato: “eravamo insieme da dieci anni. Io le ho chiesto di sposarmi dopo quattro anni, a Roma, sulla scalinata di piazza di Spagna, però bisognava convincere la famiglia perché io avevo tre matrimoni alle spalle. Non è stato facile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA